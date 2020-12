OTTAWA, ON, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Jour après jour, les professionnels de la santé sont témoins des effets dévastateurs des changements climatiques. Notre système de santé est déjà aux prises avec les conséquences de ces effets sur la santé, qui résultent aussi bien des feux de forêt que des vagues de chaleur et des nouvelles maladies infectieuses.



L'AMC se fait l'écho des résultats publiés aujourd'hui dans le rapport du Lancet Countdown 2020 : compte rendu à l'intention du Canada . Ce rapport témoigne des répercussions croissantes de la chaleur extrême et de la pollution atmosphérique sur la santé et recommande au Canada les principales mesures à adopter pour réduire ces effets.

Nos membres nous ont récemment indiqué qu'ils observent une hausse de la fréquence et de l'intensité des problèmes de santé en raison des changements climatiques. Ils font par exemple état de préoccupations quant aux répercussions de ces changements sur les maladies liées à la chaleur, les préjudices physiques et psychologiques causés par les tempêtes, les inondations, les sécheresses et les feux de forêt et de broussailles, les maladies provoquées par une baisse de la qualité de l'air extérieur et la prévalence de l'anxiété, de la dépression et d'autres troubles de santé.

Nous sommes pleinement conscients que la priorité actuelle est de gérer la crise de la COVID-19, mais il est possible de voir cette pandémie comme une occasion de changer nos façons de faire. Unissons nos efforts pour lutter contre les changements climatiques. Parce que, comme pour la COVID-19, aucun pays n'est à l'abri des conséquences de ces changements.

Ann Collins , M.D.

Présidente de l'Association médicale canadienne

