OTTAWA, ON, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les Canadiens et Canadiennes s'attendent à avoir accès en temps opportun à des soins de santé qu'ils méritent, lorsqu'ils en ont besoin, peu importe où ils vivent au pays et où ils obtiennent ces soins. L'Association médicale canadienne (AMC) respecte le principe selon lequel tous les Canadiens et toutes les Canadiennes ont un accès opportun à des soins de santé de qualité, peu importe leur capacité de payer.

L'affaire Cambie Surgeries Corporation c. Colombie-Britannique (procureur général) illustre une fois de plus les défis continus auxquels le système de santé est confronté, enjeux que l'AMC et d'autres organisations et professionnels de la santé soulignent depuis de nombreuses années.

Le système de santé est en crise. Cinq millions de Canadiens et de Canadiennes n'ont pas de fournisseur de soins primaires. Nous entendons régulièrement parler de services des urgences qui doivent fermer, partout au pays, en raison d'un manque de personnel. Des interventions chirurgicales sont retardées partout au pays. Par conséquent, des patients souffrent.

L'AMC réaffirme sa position selon laquelle un financement public adéquat est requis pour répondre à tous les besoins de soins de santé médicalement nécessaires de l'ensemble de la population. Un financement accru et une meilleure collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux seront requis pour relever les défis et combler les lacunes en croissance dans la prestation des soins de santé. Cependant, le financement ne permettra pas à lui seul de répondre aux défis systémiques critiques auxquels les patients et les fournisseurs de soins font face. Nous devons repenser la façon dont les soins sont offerts.

L'AMC est prête à collaborer avec tous les gouvernements et les autres parties prenantes afin d'améliorer le système de santé pour le bien de l'ensemble de la population canadienne.

Katharine Smart, M.D., FRCPC

Présidente, Association médicale canadienne

