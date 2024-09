VICTORIA, BC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Le mercredi 18 septembre, l'Association médicale canadienne (AMC) présentera des excuses publiques pour son rôle et celui de la profession médicale dans les préjudices passés et présents causés aux peuples des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis au sein du système de santé canadien. La cérémonie aura lieu sur le territoire traditionnel des peuples de langue lək̓ʷəŋiʔnəŋ, à savoir les Premières Nations Songhees et Xwsepsum.

L'AMC diffusera la cérémonie d'excuses en direct sur le Web. L'événement se tiendra en anglais avec interprétation simultanée en français, de 13 h à 14 h 30 (heure du Pacifique). Il n'est pas nécessaire de s'y inscrire, mais les personnes qui ont un compte YouTube pourront s'abonner aux notifications afin de recevoir un rappel le jour même.

Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements sur la démarche d'excuses officielles, accéder au lien vers la webdiffusion et consulter la séquence des événements, la liste des personnes qui prendront la parole et des ressources sur le bien-être.

Les membres de la presse qui souhaitent assister à la cérémonie en personne à Victoria doivent s'inscrire en écrivant à l'adresse [email protected]. Il sera possible d'effectuer des entrevues en personne et en mode virtuel après l'événement.

À propos de l'AMC

