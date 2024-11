OTTAWA, ON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a confirmé aujourd'hui un cas de grippe aviaire chez un humain, causé par le virus de l'influenza A(H5N1), au Canada. Il s'agit du premier cas humain de grippe aviaire H5N1.

Le samedi 9 novembre, le bureau du responsable provincial de la santé de la Colombie-Britannique a déclaré l'hospitalisation d'un adolescent de la province, dont le test de dépistage de la grippe aviaire H5 est présumé positif. Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l'Agence de santé publique du Canada à Winnipeg a confirmé aujourd'hui que la personne est atteinte de la grippe aviaire H5N1 et le séquençage génomique indique que le virus s'apparente aux virus de la grippe aviaire H5N1 provenant de l'épidémie en cours chez les volailles en Colombie-Britannique (grippe A [H5N1], clade 2.3.4.4b, génotype D.1.1).

Les autorités de la Colombie-Britannique poursuivent leur enquête approfondie en santé publique et appliquent des mesures rigoureuses, notamment la recherche des contacts, les tests et l'administration de médicaments antiviraux aux contacts afin de prévenir l'infection et d'endiguer la propagation potentielle du virus. Aucun autre cas n'a été identifié à ce jour. L'enquête n'a pas encore révélé comment la personne a été infectée par la grippe aviaire.

L'Agence de santé publique du Canada travaille en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les autorités provinciales, territoriales et locales responsables de la santé publique et de la santé animale, les intervenants de l'industrie et les partenaires internationaux dans le cadre de cette intervention.

L'infection humaine par la grippe aviaire A(H5N1) est rare et apparaît généralement après un contact étroit avec des oiseaux ou d'autres animaux infectés ou avec des environnements fortement contaminés. Ces enquêtes peuvent être ardues et ce n'est pas toujours possible d'identifier la source de l'infection. Malgré une flambée de grippe aviaire A(H5N1) chez les vaches laitières aux États-Unis, aucun cas de grippe aviaire n'a été signalé chez les vaches laitières au Canada et il n'y a aucune preuve de grippe aviaire dans les échantillons de lait au Canada. La consommation de lait et de produits laitiers pasteurisés est sans danger. En outre, le clade de l'influenza aviaire H5N1 chez les vaches laitières aux États-Unis n'est pas le même que le clade confirmé dans le cas humain d'origine locale en Colombie-Britannique.

Selon les données actuelles, le risque d'infection par la grippe aviaire pour le grand public est encore faible. Le risque d'infection par la grippe aviaire est plus élevé pour les personnes ayant été exposées de façon non protégée à des animaux infectés.

L'ASPC, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et nos partenaires collaborent et surveillent attentivement la situation nationale et mondiale en matière de grippe aviaire. Nous continuerons à évaluer le risque que représente la grippe aviaire au Canada en fonction des nouvelles données émergentes.

« Nous sommes de tout cœur avec cet individu et sa famille, ainsi qu'avec les travailleurs de la santé qui lui prodiguent des soins en cette période difficile. L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires en santé humaine et animale afin d'enquêter rapidement sur ce cas et d'y répondre », a déclaré la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada. « Ce cas a été détecté par la surveillance hospitalière de la grippe. Ceci démontre que la surveillance de la grippe humaine en Colombie-Britannique et au Canada est efficace pour détecter la grippe aviaire A(H5). Il convient de demeurer vigilant dans nos efforts pour prévenir la propagation de la grippe aviaire entre les animaux et chez les humains. »

Par mesure de précaution pour prévenir les infections par la grippe aviaire, il est recommandé de ne pas manipuler d'oiseaux sauvages ou d'autres animaux sauvages, vivants ou morts, et de tenir les animaux domestiques à l'écart des animaux malades ou morts. Toute personne qui travaille avec des animaux malades ou dans un environnement contaminé, comme les agriculteurs, doit prendre des précautions, dont l'utilisation de mesures de protection individuelle, afin de minimiser le risque de contracter ou de propager la grippe aviaire.

Si vous soupçonnez avoir été exposé à la grippe aviaire, communiquez avec votre professionnel de la santé ou encore avec l'autorité locale de santé publique pour obtenir une évaluation et des conseils. À partir de l'évaluation effectuée par les autorités sanitaires locales, vous pourriez être appelé à surveiller tout signe ou symptôme de la grippe aviaire pendant les dix jours qui suivent votre dernière exposition.

Pour de plus amples renseignements sur la grippe aviaire, les personnes à risque, les symptômes et les mesures de prévention, veuillez cliquer ici.

