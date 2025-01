OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le Canada connaît actuellement une recrudescence de l'activité de la rougeole, avec des cas récents signalés au Québec et en Ontario qui sont associés à des éclosions actuelles. Si les voyages internationaux ont été à l'origine de ces éclosions, toutes les personnes récemment infectées par la rougeole ont été exposées au virus au Canada. La majorité des cas de rougeole signalés au Canada surviennent chez des personnes non vaccinées, dont beaucoup sont des enfants, y compris des nourrissons de moins d'un an qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être vaccinés.

Il est essentiel que toutes les personnes au Canada s'assurent d'être complètement vaccinées contre la rougeole. La rougeole est une maladie très contagieuse, transmise par l'air, qui peut entraîner de graves complications pour la santé. Les complications graves, bien que rares, comprennent l'insuffisance respiratoire, l'encéphalite (gonflement du cerveau) et la mort.

La rougeole peut se propager très rapidement - 90 % des personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont jamais eu la rougeole auparavant peuvent être infectées si elles se trouvent à proximité d'une personne atteinte de la maladie. Je crains que les taux de vaccination des enfants contre la rougeole ne soient pas assez élevés dans certaines régions du Canada pour empêcher la propagation de la maladie. Par exemple, une étude récente (en anglais seulement) publiée dans la Revue canadienne de santé publique a révélé une baisse de la couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants en 2023 par rapport à 2019.

Prévention de la rougeole : Ce qu'il faut savoir

La vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir la rougeole. Les vaccins contre la rougeole ont été testés et sont efficaces pour vous protéger, vous et les autres, d'une maladie grave. Les parents et les personnes qui s'occupent des enfants doivent s'assurer que les enfants sont à jour dans leurs vaccins contre la rougeole, conformément au calendrier local de vaccination systématique. Si un adulte ou un enfant dont il a la charge a oublié des doses de vaccin ou n'est pas sûr que les vaccins sont à jour, il est très important de contacter son prestataire de soins de santé ou le service local de santé publique. Il y a suffisamment de vaccins contre la rougeole au Canada pour ceux qui en ont besoin.

Le fait de recevoir deux doses d'un vaccin contre la rougeole réduit considérablement le risque d'attraper la maladie. Ces deux doses sont efficaces à près de 100 % et sont recommandées pour les enfants, les adolescents et certains adultes au Canada. Ce haut niveau d'efficacité démontre l'importance de la vaccination contre la rougeole. À l'échelle mondiale, le vaccin contre la rougeole a sauvé plus de vies que n'importe quel autre vaccin faisant partie de nos programmes de vaccination de routine à ce jour. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 60 millions de vies d'enfants ont été sauvées par le vaccin contre la rougeole depuis 2000.

Le nombre de cas et d'épidémies de rougeole dans le monde entier a augmenté. Si vous vous rendez dans un autre pays cet hiver ou au printemps, consultez un prestataire de soins de santé ou un service de santé publique au moins six semaines avant votre voyage pour savoir si des doses supplémentaires de vaccin sont nécessaires.

Si vous avez été exposé à la rougeole ou si vous en présentez les symptômes

Si vous avez été exposé à la rougeole et que vous n'êtes pas complètement vacciné, contactez immédiatement votre prestataire de soins de santé ou le service de santé publique local pour obtenir des conseils. Ils peuvent vous recommander le vaccin contre la rougeole ou un médicament contenant des anticorps protecteurs. Ces médicaments doivent être administrés dès que possible après l'exposition.

Les symptômes de la rougeole sont les suivants:

fièvre

toux

nez qui coule

yeux rouges et larmoyants

l'éruption cutanée, qui se présente sous la forme de taches rouges et de plaques qui apparaissent sur le visage et s'étendent ensuite sur le corps, les bras et les jambes.

Si vous présentez des symptômes de rougeole, isolez-vous chez vous et appelez immédiatement un prestataire de soins de santé. Il vous donnera des conseils supplémentaires sur les tests et l'isolement afin de limiter la propagation de la maladie.

Dans la mesure du possible, ne vous rendez pas dans un établissement de soins de santé ou au cabinet d'un médecin sans les avoir prévenus au préalable que vous pourriez avoir la rougeole. Ainsi, des précautions appropriées pourront être prises pour éviter la propagation à d'autres personnes dès votre arrivée.

La vaccination est notre meilleure défense contre la rougeole. Ensemble, agissons pour stopper la propagation de la rougeole au Canada en nous tenant à jour dans nos vaccinations de routine. Pour plus d'informations, consultez le site Canada.ca

