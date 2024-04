OTTAWA, ON, le 22 avril 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que débute la Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPP) au Canada. Le thème de cette année met l'accent sur la façon dont la vaccination contribue à notre santé et à notre bien-être à chaque étape de notre vie, de la petite enfance à l'âge adulte avancé.

La vaccination est un outil important qui nous aide à rester en bonne santé afin de pouvoir faire les activités qui nous tiennent à cœur, comme rester actifs dans nos communautés, passer du temps avec nos proches, voyager, aller à l'école et travailler. La vaccination nous aide également à bâtir des communautés plus saines et plus résilientes. Lorsque les taux de vaccination sont élevés, ils permettent de protéger les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées ou pour qui les vaccins ne sont pas aussi efficaces en raison de leur âge ou de leur état de santé, comme les personnes dont le système immunitaire est affaibli (par exemple, celles qui suivent un traitement contre le cancer ou qui ont reçu une greffe d'organe).

Au cours du dernier siècle, la vaccination a permis de réduire considérablement les maladies infectieuses graves, en offrant une protection aux différents stades de la vie. De nombreux exemples démontrent l'importance de la vaccination. Lorsque j'ai commencé à travailler en tant que pédiatre, j'ai traité des cas d'Haemophilus Influenzae de type b. Cette maladie provoquait chez les enfants une méningite très grave, dont certains mouraient ou souffraient de complications durables telles que la surdité. Aujourd'hui, grâce aux vaccins, nous ne voyons presque plus d'Haemophilus Influenzae de type b ou de ses complications. Les personnes plus âgées se souviendront de l'époque où les épidémies de poliomyélite étaient une véritable source d'inquiétude. Aujourd'hui, grâce à la vaccination généralisée, il n'y a pratiquement plus de cas de poliomyélite au Canada.

L'administration des vaccins recommandés, y compris les vaccins contre la grippe et la coqueluche, fait désormais partie des soins prénataux. Le vaccin contre la coqueluche pendant la grossesse aide à éviter que le bébé ne tombe gravement malade au cours des premiers mois de sa vie, avant qu'il ne reçoive ses propres vaccins. Le vaccin contre la grippe pendant la grossesse offre une protection à la femme enceinte et au nouveau-né. Les jeunes enfants au Canada reçoivent des vaccins qui les protègent contre quelque 15 maladies graves, dont la rougeole, la coqueluche et la poliomyélite, afin de les aider à grandir et à s'épanouir. Le vaccin contre le papillomavirus humain proposé dans le cadre de programmes scolaires aux préadolescents et aux adolescents aide à les protéger d'un certain nombre de cancers, dont le cancer du col de l'utérus et le cancer de la gorge, qui peuvent se développer plus tard dans la vie. Se faire vacciner tout au long de notre vie, en particulier à un âge avancé, peut aider à prévenir des maladies graves comme la pneumonie et le zona, qui peuvent avoir un impact sur notre capacité à rester actifs, à prendre part à la vie de nos communautés et à vivre de manière indépendante.

En tant qu'administratrice en chef de la santé publique, je tiens à souligner les efforts des résidents du Canada, qui veillent à ce que leurs vaccins soient à jour afin de prévenir l'introduction et la propagation de maladies évitables par la vaccination. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui soutiennent l'innovation et le développement des vaccins, ainsi que celles qui participent à l'administration des vaccins dans les communautés, à savoir les scientifiques, les décideurs politiques, les fournisseurs de soins de santé et bien d'autres encore. Ensemble, nous nous assurons que les bénéfices des vaccins sont accessibles à tous, améliorant ainsi la santé de toute la population, aujourd'hui et à l'avenir.

Liens connexes

La vaccination tout au long de la vie

Carnets de vaccination : Accédez à vos antécédents de vaccination ou à ceux de votre enfant

Vaccins et immunisation

Vaccinations de voyage

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]