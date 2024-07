OTTAWA, ON, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Les situations d'urgence causées par des phénomènes météorologiques violents sont de plus en plus fréquentes et complexes, tant au Canada que dans le reste du monde. La situation des feux de forêt à Jasper, en Alberta, montre la rapidité avec laquelle ces événements peuvent s'aggraver et leurs répercussions dévastatrices sur les individus (résidents et visiteurs de la région), les infrastructures et les communautés. De nombreuses autres régions du Canada sont également confrontées à des températures supérieures à la normale. Ces phénomènes météorologiques extrêmes menacent non seulement la santé et la sécurité immédiates des personnes dans les zones touchées, mais peuvent également avoir des répercussions indirectes importantes et à plus long terme sur la santé physique et mentale, notamment pendant et après les évacuations des communautés.

En cas de fortes fumées causées par des feux de forêt, les répercussions peuvent être ressenties même à des centaines ou des milliers de kilomètres d'une zone de feu. Toute personne exposée aux effets de la fumée sur la santé court un risque, quel que soit son âge ou son état de santé, mais certaines populations sont plus à risque. Il s'agit notamment des personnes âgées, des personnes qui travaillent ou font de l'exercice physique en plein air, des personnes enceintes, des jeunes enfants, des personnes souffrant d'un problème de santé existant ou chronique et des personnes confrontées à d'autres inégalités en matière de santé. Les communautés autochtones des régions nordiques et éloignées sont également touchées de manière disproportionnée, et pour certaines d'entre elles, cela signifie qu'elles doivent faire face à de multiples feux de forêt et/ou évacuations.

Se protéger de la fumée des feux de forêt

Le comportement des feux de forêt peut être difficile à prévoir, notamment en ce qui concerne l'endroit où la fumée va se propager ou l'ampleur de la propagation. Cependant, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger et protéger vos proches.

Utilisez l'application WeatherCAN, écoutez les bulletins locaux sur la qualité de l'air ou consultez les informations des autorités de santé locales pour rester informé sur la qualité de l'air, notamment la cote air santé (CAS), dans votre région ou dans une région où vous êtes susceptible de voyager.

Envisagez de minimiser votre exposition en limitant vos activités extérieures si la qualité de l'air est mauvaise, en particulier si vous présentez un risque plus élevé de répercussions sur la santé liées à la fumée. Si la CAS est de sept ou plus, songez à réduire la durée ou l'intensité de vos activités en plein air ou de les reporter lors de meilleures conditions météorologiques. Si vous devez passer du temps à l'extérieur, le port d'un masque respiratoire N95 ou d'un équivalent (KN95 ou KF94) bien ajusté et certifié par le NIOSH peut réduire l'exposition aux particules fines de la fumée des feux de forêt.

Si possible, protégez l'air intérieur de votre maison en utilisant un filtre à air propre et de bonne qualité dans votre système de ventilation, conformément aux recommandations du fabricant, et/ou en utilisant un purificateur d'air portable certifié et adapté à la grandeur de la pièce. Il est primordial qu'il soit capable de filtrer les particules fines (par exemple, les filtres HEPA).

Surveillez les symptômes courants de l'exposition à la fumée, notamment l'irritation de la gorge, du nez et des yeux, la toux et les maux de tête. Consultez immédiatement un médecin si vous avez des vertiges, des douleurs thoraciques, de graves difficultés à respirer ou des changements inattendus dans l'élocution ou la mobilité, car ces symptômes peuvent être le signe d'une affection plus grave telle qu'une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Ce qu'il faut faire en cas de fortes chaleurs

La chaleur extrême représente un risque sérieux pour la santé. Les maladies liées à la chaleur peuvent mener à des problèmes de santé à court et à long terme, et même mener à la mort. Lorsqu'un épisode de chaleur extrême survient en même temps que la fumée d'un feu de forêt, vous devez d'abord et avant tout vous protéger de la chaleur. Donnez la priorité à la fraîcheur. S'il fait trop chaud pour rester à l'intérieur, contactez les autorités locales pour trouver les espaces de refroidissement les plus près de vous.

En utilisant une approche à plusieurs niveaux, y compris l'évaluation de votre état de santé, vous pouvez réduire vos risques liés à la chaleur et à la fumée des feux de forêt. Il est important de rester informé, de s'hydrater et de rester au frais. Tenez-vous au courant des prévisions météorologiques locales pour les alertes, buvez beaucoup d'eau et restez au frais en prenant une série de mesures telles que l'utilisation de votre climatiseur si vous en avez un, le blocage du soleil en fermant les rideaux et les stores, et la prise de douches ou de bains rafraîchissants. Il est utile de contacter régulièrement les personnes souffrant de maladies mentales ou d'autres maladies chroniques, ainsi que les personnes âgées, en particulier si elles vivent seules, car les effets de la chaleur peuvent passer inaperçus.

Le coup de chaleur est une urgence médicale. Si vous êtes témoin d'une perte de conscience totale ou partielle, d'une confusion, d'une température corporelle élevée ou d'un arrêt de la transpiration, appelez immédiatement le 911 ou votre numéro d'urgence local.

Évacuations

Les évacuations dues à un risque de feu et à une exposition prolongée à la fumée peuvent avoir des répercussions sur notre santé mentale. Il n'est pas rare de se sentir inquiet, triste ou isolé lors d'une situation d'urgence. Manger sainement, dormir suffisamment, faire de l'exercice à l'intérieur dans un endroit où l'air est plus pur et rester en contact avec sa famille et ses amis peut aider.

Ressources

Vous pouvez trouver plus d'informations à propos:

Si vous avez du mal à faire face à la situation, envisagez de demander l'aide d'un ami, d'un membre de votre famille, d'un responsable communautaire ou d'un fournisseur de soins de santé, ou visitez Canada.ca/sante-mentale pour en savoir plus sur les soutiens et les services gratuits en matière de santé mentale. Un espace sûr pour parler est également disponible 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, en appelant ou en envoyant un message texte au 9-8-8 pour joindre la ligne d'aide en cas de crise de suicide, ou en appelant le 1-855-242-3310 afin de joindre la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, pour les peuples autochtones à travers le Canada.

Lors d'événements météorologiques extrêmes, l'aide se présente sous de nombreuses formes. Je tiens à exprimer ma gratitude aux pompiers qui continuent de lutter contre les feux de forêt, aux premiers intervenants qui viennent en aide aux personnes touchées, ainsi qu'aux communautés et aux organismes communautaires qui offrent un abri et un soutien aux personnes évacuées.

En restant informés et préparés ensemble, nous traverserons cette saison en toute sécurité.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Autres ressources : Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983 [email protected]