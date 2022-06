La pandémie de la COVID‑19 continue de provoquer du stress et de causer de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail en ligne Espace mieux-être Canada (EMC) offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. L'application Mieux-être, qui sert de complément gratuit au portail en ligne EMC, constitue un moyen supplémentaire pour les Canadiens d'obtenir des ressources en ligne liées à la santé mentale et à la consommation de substances, et d'évaluer, puis de faire le suivi des aspects de leur bien-être mental.

OTTAWA, ON, le 30 juin 2022 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada continue de surveiller les indicateurs épidémiologiques de la COVID-19 pour rapidement déceler, comprendre et communiquer les enjeux émergents et préoccupants. Voici un résumé des dernières données et tendances à l'échelle du pays.

L'Agence de la santé publique du Canada publie les rapports suivants, qui contiennent d'autres données et analyses sur la COVID-19 :

Bien que les indicateurs d'activité de la maladie, y compris le nombre de cas par semaine, le taux de positivité des tests de laboratoire et les tendances relatives aux cas graves, soient stables ou à la baisse dans de nombreuses régions, les virus à l'origine de la COVID-19 circulent encore au pays. Même si la transmission globale diminue à l'échelle du pays, elle continue de varier d'une région à l'autre. Plus récemment, certaines régions ont signalé une hausse de certains indicateurs d'activité de la maladie comme les signaux dans les eaux usées , mais les résultats continuent de varier d'un site d'analyse à l'autre à l'échelle du pays. En même temps, la proportion globale du sous-variant BA.2 et en particulier du sous-variant BA.5 d'Omicron parmi les variants séquencés est en hausse. Comme nous nous attendons à ce que le SRAS-CoV-2 continue d'évoluer, l'Agence de la santé publique du Canada maintient les activités de surveillance en cours des virus SRAS-CoV-2 en circulation à l'échelle du Canada et surveille de près les sous-lignées BA.2.12.1, BA.4 et BA.5 qui présentent un avantage de croissance et une capacité supplémentaire d'échappement immunitaire par rapport aux sous-lignées BA.1 et BA.2. Bien que les effets précis soient inconnus, il est raisonnable de s'attendre à une hausse du nombre de cas au cours des prochaines semaines en raison d'une augmentation de la proportion des sous-variants BA.4 et BA.5.

Étant donné que le variant Omicron et les sous-lignées ont tendance à échapper aux mécanismes immunitaires, deux doses de vaccin contre la COVID-19 protègent moins bien contre ce variant que contre les variants précédents. De ce fait, garder une vaccination à jour contre la COVID-19, y compris les doses de rappel, est encore très important pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès causés par la COVID-19. Les données sur l'efficacité des vaccins du 9 Mai 2022 jusqu'au 5 Juin 2022, lorsque l'activité du variant Omicron était très élevée, montrent que les personnes ayant reçu leur série primaire complète et une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 avaient un risque d'hospitalisation cinq fois plus faible et un taux de mortalité six fois plus faible que les personnes non vaccinées.

Le Comité consultatif national de l'immunisation continue de surveiller les données scientifiques en rapide évolution. Les dernières orientations du Comité consultatif national de l'immunisation comprennent des recommandations à l'intention des provinces et des territoires sur la planification de leurs programmes d'administration de doses de rappel en vue de prévenir une forte recrudescence à l'automne et à l'hiver, de réduire le risque d'apparition de maladies graves et de diminuer les pressions sur le système de santé. Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande fortement à tous les groupes d'âge autorisés de recevoir une série primaire complète d'un vaccin à ARNm approuvé. En outre, il recommande vivement à tous les adultes et les adolescents considérés comme étant à risque élevé de maladie grave de recevoir une dose de rappel. Selon le Comité consultatif national de l'immunisation, bien que le moment et la gravité d'une vague future à l'automne ou à l'hiver soient incertains, une dose de rappel d'un vaccin contre la COVID-19 devrait être offerte aux personnes susceptibles d'être gravement malades si elles contractent la COVID-19 et pourrait être offerte aux personnes de 12 à 64 ans. Les doses de rappel assurent une protection accrue grâce à l'activation de votre réponse humanitaire pour rétablir la protection qui a pu s'affaiblir au fil du temps. Comme nous nous attendons à ce que l'épidémiologie locale varie d'une région à l'autre, il sera important que les personnes respectent les recommandations des autorités de santé publique de leur province ou territoire en ce qui concerne la vaccination à jour contre la COVID-19 pour toutes les personnes admissibles, y compris les personnes ayant déjà été infectées .

En particulier, une ou des doses de rappel, si vous y êtes admissibles et selon les recommandations, contribuent à améliorer la protection qui peut avoir diminué après avoir reçu la série primaire ou une dose de rappel précédemment et devraient offrir une meilleure protection contre les formes graves de la maladie attribuables à Omicron. La dose de rappel est importante surtout pour les personnes de 50 ans ou plus, car le risque de maladie grave augmente avec l'âge. En date du 29 juin 2022, près de 18,8 millions de troisièmes doses et, en date du 19 Juin 2022, près de 3,3 millions de quatrièmes doses ont été administrées. De plus, selon les données nationales en date du 19 Juin 2022, plus de 87 % des personnes de 70 ans et plus et de 62 % à 77 % des personnes de 50 à 69 ans ont reçu au moins une dose supplémentaire.

Comme nous célébrerons la fête du Canada demain, je tiens particulièrement à saluer les efforts continus déployés par les personnes partout au Canada en vue de contribuer à maîtriser la COVID-19. Grâce à nos efforts collectifs, y compris l'atteinte de l'une des plus grandes couvertures vaccinales dans le monde et le respect des mesures de santé publique encore à ce jour en vue de réduire la propagation, on estime que des centaines de milliers de vies ont été sauvées dans notre pays seulement. Notre défi est désormais de maintenir les gains que nous avons réalisés sans perdre de vue la menace permanente que représente la COVID-19 pour notre santé.

Tout au long de l'été et à l'approche de l'automne, notre plus grand atout est de rester vigilant grâce à nos habitudes de protection individuelle , et de maintenir un état de préparation et de consolider notre capacité de pointe pour les interventions futures. Individuellement, le meilleur moyen de rester prêt est de garder à jour vos vaccins contre la COVID-19 , y compris l'obtention des doses de rappel recommandées, pour être mieux protégé contre la maladie grave et les autres complications de la COVID-19, y compris le syndrome post-COVID-19 (également connu sous le nom de COVID-19 de longue durée). Parallèlement, les conseils de santé publique adaptés à l'épidémiologie et aux circonstances locales peuvent vous aider à évaluer vos risques individuels et familiaux , et l'utilisation de mesures de protection individuelle réduit votre risque d'être exposé au virus et de le transmettre. En particulier, le port d'un masque bien conçu et bien ajusté , l' évitement des endroits bondés et l' optimisation de la ventilation intérieure constituent des couches de protection qui peuvent réduire le niveau de risque, peu importe le contexte. Comme toujours, il est recommandé de rester à la maison et à l'écart des autres si vous testez positif à l'aide d'un test rapide, ou que vous êtes malade ou si vous ressentez des symptômes semblables à ceux de la COVID-19, même légers, dans le but de réduire le risque de propager le virus .

Nous pouvons également rester en meilleure santé en mettant à jour nos vaccins recommandés ainsi que les vaccins de routine pour les enfants et les adultes . Pour obtenir de plus amples renseignements sur la vaccination dans votre région, communiquez avec votre autorité locale de santé publique , votre fournisseur de soins de santé ou toute autre source fiable et crédible de renseignements, tels que Immunisation.ca et Canada.ca , qui offrent de l'information pour permettre aux Canadiens de comprendre les bienfaits associés à la vaccination contre la COVID-19 .

Les membres de la population canadienne peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités . Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19 .

