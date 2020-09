OTTAWA, ON, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 153 125 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 268 décès. Des personnes infectées, 86 % sont maintenant rétablies. Les laboratoires dans l'ensemble du Canada continuent d'effectuer de nombreuses analyses. En moyenne, près de 70 000 personnes ont été testées quotidiennement la semaine dernière, dont 1,4 % ont obtenu un résultat positif. En date du vendredi 25 septembre, le nombre moyen de cas signalés quotidiennement au Canada au cours des sept jours précédents s'élevait à 1 175. Comme ce ne sont pas tous les territoires et toutes les provinces qui déclarent les nouveaux cas au cours de la fin de semaine, la nouvelle moyenne des cas signalés par jour sera communiquée demain, une fois que ces données auront été compilées.

Comme je l'ai déjà mentionné, cette augmentation constante du nombre de cas déclarés quotidiennement au Canada est un indicateur d'accélération de la croissance de l'épidémie dans certaines régions au pays. Même si les Canadiens et les autorités de santé publique réagissent rapidement à la pandémie de COVID-19, nous devons garder à l'esprit que nous le faisons en pleine « infodémie ». Autrement dit, une surabondance d'information sur la COVID-19, y compris des rumeurs et de la mésinformation, parfois répandue de façon délibérée.

Pendant une crise de santé publique, il est essentiel d'avoir accès à des renseignements fiables, exacts et en temps opportun afin de protéger notre santé. Ce besoin est reconnu aujourd'hui par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en cette Journée internationale de l'accès universel à l'information.

Les responsables de la santé publique de tout le pays ont travaillé sans relâche pour communiquer aux Canadiens les renseignements dont ils ont besoin pour se protéger et protéger leur famille contre la COVID-19.

Au début de la pandémie, le monde en savait très peu sur le virus qui cause la COVID-19. Depuis, la science et la recherche sur le virus ont évolué en temps réel. À mesure que nos connaissances sur la COVID-19 évoluaient, les directives et les pratiques de santé publique aussi. Je reconnais que les Canadiens ont fait un effort considérable pour se renseigner sur la COVID-19, notamment en apprenant les termes d'épidémiologie et les pratiques de contrôle des infections, tout en s'occupant de leur propre famille et de leur santé mentale pendant la pandémie.

Qui plus est, à l'ère numérique, nous sommes tous exposés à plus d'information que jamais et nous avons souvent du mal à distinguer la bonne de la mauvaise. Les plateformes de médias sociaux nous permettent de rester en contact avec nos proches tout en demeurant à distance et elles nous permettent également de nous transmettre des renseignements entre nous. Notre confiance dans la personne qui communique l'information peut nous amener à supposer que cette information est vraie et exacte et nous sommes moins susceptibles de vérifier si sa source est crédible et digne de confiance.

Je vous encourage tous à vérifier la source des renseignements que vous partagez avec les autres. Et lorsque nous tombons sur une nouvelle information, nous devons y réfléchir de manière critique, vérifier la source et ne pas la transmettre, s'il y a le moindre doute sur sa crédibilité.

Le site Web du gouvernement du Canada, Canada.ca/le-coronavirus, est un bon point de départ pour obtenir de l'information fiable sur la COVID-19. Vous trouverez également des renseignements fiables sur le site Web de votre agence de santé publique provinciale et locale ainsi qu'auprès d'organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé et la Croix-Rouge. Pour obtenir des renseignements qui vous aideront, vous et votre famille, à accroître vos compétences en matière d'outils et de médias numériques, visitez Habilomédias.ca, où vous trouverez de nombreuses ressources, y compris des renseignements destinés aux familles et aux éducateurs.

L'information fausse ou trompeuse peut se propager aussi rapidement qu'un virus. Tout comme nous devons veiller à maintenir des mesures de santé publique éprouvées et efficaces pour ralentir la propagation de la COVID-19, nous devons également être vigilants dans nos efforts pour mettre fin à l'« infodémie ». Donnons-nous les moyens de continuer à apprendre et de mettre fin à la mésinformation. Pour en savoir plus sur les moyens de réduire votre risque de contracter et de propager le virus, vous pouvez également consulter ce guide de Ressources de sensibilisation sur la COVID-19. »

