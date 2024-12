OTTAWA, ON, le 1er déc. 2024 /CNW/ - Nous soulignons aujourd'hui la Journée mondiale de lutte contre le sida et le début de la Semaine de sensibilisation au sida chez les autochtones. Le thème de cette année, « Suivons le chemin des droits », souligne l'importance de la sauvegarde des droits de l'homme en tant que pierre angulaire de la protection de la santé. Il nous invite à défendre la dignité, l'égalité et la compassion dans nos efforts collectifs pour mettre fin à l'épidémie de VIH. Ces principes fondamentaux peuvent contribuer à réduire la stigmatisation et les obstacles au dépistage, au traitement et aux soins, et guider les actions du Canada pour lutter contre les infections transmises sexuellement et par le sang.

En 2023, 2 434 personnes ont été nouvellement diagnostiquées comme étant porteuses du VIH au Canada, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport à 2022. Les personnes âgées de 25 à 39 ans représentaient une part importante des nouveaux cas. Cette tendance à la hausse des nouveaux diagnostics de VIH est le résultat de nombreux facteurs, notamment l'accroissement du dépistage après la baisse des taux de dépistage constatée pendant la pandémie. Les déterminants sociaux de la santé et les facteurs de risque, tels que l'insécurité du logement, la vie en milieu rural ou éloigné, les faibles revenus, la consommation de substances, les expériences de violence et le manque d'accès aux soins de santé, influencent également les taux d'infection. L'Agence de la santé publique du Canada continue de travailler avec ses partenaires sur l'accès équitable au dépistage, au traitement et aux soins pour le VIH.

Au cours des dernières décennies, la base de connaissances scientifiques et les innovations en matière de VIH se sont développées et il est important que nous continuions à faire connaître l'éventail des options de prévention, de dépistage et de traitement dont nous disposons aujourd'hui. Le Canada soutient Indétectable = Intransmissible (I=I), un mouvement dédié à la promotion des preuves scientifiques qui montrent que le VIH n'est pas transmis par les rapports sexuels lorsqu'une personne vivant avec le VIH reçoit un traitement et que la quantité de VIH dans son sang reste très faible. Ces connaissances encouragent également un plus grand nombre de personnes à se faire dépister, à commencer un traitement et à atteindre la suppression virale, ce qui peut contribuer à prévenir de nouveaux cas de VIH et à améliorer la santé mentale, physique et sexuelle.

Atteindre zéro nouvelle infection par le VIH nécessitera une collaboration considérable et des efforts soutenus de la part de nombreux partenaires, mais il y a de l'espoir. Pour réduire le risque de transmission du VIH, les professionnels de la santé peuvent encourager le dépistage et conseiller à leurs patients présentant un risque d'exposition élevé de prendre une prophylaxie préexposition au VIH (PrEP), un médicament préventif que les personnes séronégatives peuvent prendre pour éviter de contracter le VIH. Des médicaments tels que la PrEP peuvent permettre aux personnes de prendre le contrôle de leur santé sexuelle. Une formation accréditée sur les meilleures pratiques en matière de soins du VIH, y compris I=I, est disponible pour les professionnels de la santé.

Il reste encore beaucoup à faire, mais je suis inspirée par les efforts considérables que les programmes communautaires ont déployés pour créer un changement durable. C'est en écoutant la voix des personnes vivant avec le VIH et en travaillant en étroite collaboration avec la communauté que nous pouvons emprunter le chemin des droits et atteindre nos objectifs communs. En plaçant les droits de l'homme au premier plan et en travaillant ensemble, nous pouvons atteindre notre objectif de mettre fin au VIH en tant que problème de santé publique d'ici 2030.

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

