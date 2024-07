OTTAWA, ON, le 28 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, je souhaite faire prendre conscience à la population de l'importance de la vaccination, du dépistage et du traitement pour éliminer le problème de santé publique qu'est l'hépatite virale au Canada. L'hépatite virale est une infection du foie. Partout dans le monde, 354 millions de personnes vivent avec l'hépatite et plus de 1,1 million en meurent chaque année.

Au Canada, les trois virus hépatiques les plus courants sont les virus A, B et C. L'hépatite A peut être causée par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés, tandis que les hépatites B et C sont transmises par contact avec le sang d'une personne infectée, par le partage d'aiguilles, de seringues ou d'autres articles utilisés pour la consommation de drogue ou par des rapports sexuels non protégés.

Les gens atteints d'hépatite peuvent éprouver des effets allant de symptômes bénins à de graves dommages au foie. Plusieurs récupèrent complètement de l'infection alors que d'autres deviennent porteurs de celle-ci et peuvent la transmettre à d'autres personnes sans le savoir.

La prévention, le diagnostic et le traitement précoces sont essentiels pour améliorer les résultats de santé. L'hépatite A et l'hépatite B chez les adultes, les adolescents et les nourrissons peuvent être prévenues par la vaccination. L'hépatite C, quant à elle, peut être soignée grâce à des traitements antiviraux efficaces, mais les pratiques de réduction des risques restent importantes pour prévenir les réinfections.

Même si nous avons fait de grands progrès dans la réduction des taux d'hépatite virale, cette maladie continue d'être présente dans tout le pays et peut avoir de graves répercussions sur la santé. Selon les estimations, en 2021, 22 personnes par jour contractaient l'hépatite C au Canada et 262 000 personnes vivaient avec une hépatite B chronique. La pandémie a entraîné des perturbations dans les programmes de vaccination systématique des enfants, ce qui a pu avoir une incidence sur la vaccination contre l'hépatite B des enfants d'âge scolaire et des adolescents. Pour protéger votre santé, je vous encourage, vous et votre famille, à faire le nécessaire en vous assurant d'être à jour dans vos vaccins, en vous adressant à un fournisseur de soins de santé ou en vous rendant dans une clinique santé-voyage de préférence six semaines avant un voyage, et en passant un test de dépistage si vous pensez être à risque.

Pour éliminer l'hépatite virale, il faut que toute la communauté se mobilise. En février 2024, le gouvernement du Canada a lancé le Plan d'action 2024-2030 du gouvernement du Canada sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), en consultation avec des organisations communautaires, des partenaires autochtones, les provinces et territoires, des chercheurs, des professionnels de la santé et des personnes ayant une expérience vécue. Le Plan d'action vise à réduire le risque d'infections transmissibles sexuellement et par le sang, comme l'hépatite, et contribue à lutter contre la stigmatisation, à dissiper les idées fausses, à favoriser une meilleure compréhension et à créer des environnements plus inclusifs et plus favorables pour les personnes vivant avec une ITSS.

Pour aider à combler l'écart au sein des populations où le taux de vaccination est plus faible, le gouvernement du Canada accorde également, depuis 2016, un financement à des initiatives communautaires par l'intermédiaire du Fonds de partenariat d'immunisation. Ces projets visent à joindre les personnes qui hésitent à se faire vacciner au Canada, pour qu'elles puissent faire des choix concernant la vaccination en toute connaissance de cause.

Agissons ensemble pour éliminer l'hépatite virale. Consultez un professionnel de la santé pour vous assurer que vos vaccins sont à jour et renseignez-vous sur la prévention, le dépistage et le traitement de l'hépatite virale.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

