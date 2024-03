Le point sur la rougeole et le risque qu'elle pose pour les Canadiennes et les Canadiens

OTTAWA, ON, le 27 mars 2024 /CNW/ - La rougeole connaît actuellement une recrudescence au Canada, avec des cas signalés dans quatre provinces en 2024. À ce jour, l'Agence de santé publique du Canada (ASPC) a connaissance de 40 cas de rougeole au Canada cette année, soit déjà plus de trois fois le nombre de cas déclarés en 2023. L'ASPC a été avisée que sept des personnes atteintes de rougeole ont eu besoin de soins hospitaliers. La majorité des cas au Canada sont observés chez des personnes non vaccinées, dont la plupart sont des enfants. Quelques personnes ayant récemment contracté la maladie y ont été exposées lors d'un voyage à l'étranger, tandis que d'autres l'ont été au Canada.

Le fait que la couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants d'âge scolaire (pour lesquels deux doses de vaccins contenant le virus de la rougeole sont recommandées) ne soit pas suffisamment élevée dans certaines régions du pays pour protéger contre la propagation de la rougeole reste une source d'inquiétude pour moi. La rougeole est très contagieuse : 90 % des personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont pas été infectées auparavant peuvent contracter la rougeole si elles entrent en contact étroit avec une personne qui en est atteinte. Il faut également être conscient que la rougeole ne se résume pas à une éruption cutanée. L'infection peut entraîner des complications rares mais graves, notamment la surdité et des lésions cérébrales causées par l'inflammation du cerveau, et peut même se révéler mortelle.

La rougeole peut être prévenue par la vaccination. Je conseille vivement aux parents et aux tuteurs de s'assurer que les enfants dont ils ont la charge ont reçu tous les vaccins contre la rougeole suivant le calendrier de vaccination de leur province ou de leur territoire. Il y a actuellement au Canada un stock suffisant de vaccins rougeoleux pour les personnes qui en ont besoin. Si un enfant dont vous vous occupez n'a pas reçu tous les vaccins contre la rougeole recommandés pour son âge, il est important de rattraper le retard. Pour combler les lacunes vaccinales de votre enfant, consultez son fournisseur de soins de santé ou le service de santé publique de votre région.

L'ASPC a récemment entrepris une évaluation en collaboration avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires afin de comprendre les risques et les conséquences possibles de la rougeole au Canada. Les évaluations des risques de ce type viennent appuyer la planification, les interventions et la prise de décisions en matière de santé publique, afin d'améliorer les résultats sanitaires pour les personnes vivant au Canada. Cette évaluation a révélé qu'il est très probable que des voyageurs ayant contracté la rougeole continuent d'entrer au Canada. Il se peut que les infections propagées par ces voyageurs se répandent dans la communauté et causent des éclosions dans les établissements d'enseignement, dont les garderies et les écoles maternelles, les établissements de soins de santé et les régions où la vaccination est inexistante ou insuffisante. La rougeole est surtout un problème pour les personnes non vaccinées ou insuffisamment vaccinées qui n'ont jamais contracté cette maladie. Ce sont les nourrissons, les enfants de moins de cinq ans, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes qui courent le plus grand risque d'être gravement malade parmi les personnes infectées.

Au Canada, le risque de rougeole est très faible pour les personnes qui ont reçu deux doses d'un vaccin contenant le virus de la rougeole ou qui ont été infectées par le virus dans le passé. Deux doses d'un vaccin rougeoleux préviennent la rougeole avec une efficacité de près de 100 %. Ce vaccin est recommandé dans toutes les provinces et tous les territoires pour les enfants, les adolescents et certains adultes.

Si vous comptez voyager à l'extérieur du Canada, consultez un fournisseur de soins de santé ou votre service local de santé publique de préférence 6 semaines avant votre départ pour savoir si vous avez besoin de doses supplémentaires d'un vaccin contre la rougeole.

Si vous craignez que des membres de votre famille ou vous-même ayez été exposés à la rougeole et que vous n'ayez pas été suffisamment vaccinés (ou que vous n'ayez pas eu la rougeole dans le passé), isolez-vous et communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé ou votre service local de santé publique afin d'obtenir des conseils. Si vous présentez des symptômes de la rougeole, évitez les voyages et les rassemblements.

Les premiers symptômes de la rougeole sont la fièvre, les yeux rouges et larmoyants, un écoulement nasal et une toux, le tout suivi d'une éruption cutanée rouge qui commence sur le visage et se propage ensuite au reste du corps. Si vous avez des symptômes de rougeole, appelez immédiatement un professionnel de la santé. Si vous devez être vu en personne, ce dernier prendra les dispositions nécessaires pour vous recevoir et éviter que la maladie ne se propage à d'autres personnes.

Personne ne devrait tomber gravement malade après avoir contracté une maladie évitable par la vaccination telle que la rougeole. Contribuez à enrayer la propagation de la rougeole au Canada en vous assurant que vous et votre famille recevez les vaccins anti-rougeole recommandés.

