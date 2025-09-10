Déclaration de l'administration à la suite du dépôt des rôles d'évaluation foncière 2026-2027-2028 de l'agglomération de Montréal

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Tel que prévu par la Loi sur la fiscalité municipale, la Direction de l'évaluation foncière a réalisé et déposé les rôles d'évaluation foncière 2026-2027-2028 pour les 16 villes liées et les 19 arrondissements de l'agglomération de Montréal. Cet exercice est réalisé par une évaluatrice en chef indépendante des instances politiques, soit Mme France Mousseau et son équipe. Le rôle d'évaluation foncière permet de brosser un portrait de l'inventaire des immeubles situés sur le territoire de l'agglomération. Il donne également les renseignements nécessaires aux fins de la taxation foncière municipale et scolaire.

Faits saillants

À l'échelle de l'agglomération de Montréal, la croissance des valeurs foncières, constatée depuis le dépôt des derniers rôles, se poursuit avec le dépôt des rôles 2026-2027-2028. La hausse moyenne des valeurs liée à l'évolution du marché sur le territoire de l'agglomération de Montréal est de l'ordre de 12,2 % par rapport à celles inscrites aux rôles précédents, ce qui témoigne d'une croissance modérée. En ce qui a trait aux variations des valeurs des arrondissements de Montréal, la variation moyenne des valeurs au rôle pour la Ville de Montréal est de 12,6 %.

Benoit Dorais, vice -président du comité exécutif, responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, note certains faits marquants qui se dégagent du nouveau rôle :

l'impact de la pandémie continue de se faire sentir sur l'occupation des immeubles à bureaux, car on constate une baisse moyenne de 8,2 % de leur valeur foncière, principalement attribuable à une augmentation du taux d'inoccupation;

la belle vitalité sur les artères commerciales, ce qui est une excellente nouvelle, puisque les taux d'inoccupation sont bas et se traduisent par une hausse de 17 % des valeurs foncières des commerces diversifiées.

« Il est important de rappeler qu'il n'est pas possible de déterminer le montant des taxes à payer au moment du dépôt d'un nouveau rôle. Comme le budget d'une municipalité est établi en fonction du coût des services et des besoins de la population, c'est lors du dépôt des prochains budgets municipaux que l'on sera en mesure de connaître le véritable impact du nouveau rôle sur les taxes foncières des propriétaires. Dans le nouveau rôle, on remarque une hausse des valeurs foncières des immeubles industriels : cette progression témoigne d'une résilience du secteur, malgré les incertitudes économiques actuelles. Pour ce qui est du résidentiel, toutes catégories confondues, les valeurs foncières progressent de manière modérée de 9,8 %. Les immeubles multirésidentiels ont enregistré une hausse légèrement supérieure, soit 10,9 %. Toutefois, pour l'Est de l'île, en raison d'une attractivité accrue du secteur, on remarque une augmentation plus importante pour les propriétés résidentielles, soit de plus de 15 % », a noté M. Dorais.

Finalement, Benoit Dorais a ajouté que, comme ce fut le cas lors des dépôts de rôle précédents, la Ville entend utiliser la mesure de l'étalement de la variation des valeurs foncières pour en atténuer les effets. Cela permettra aux valeurs foncières d'entrer en vigueur graduellement sur la période d'application du rôle (3 ans).

