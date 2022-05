Déclaration de CDPQ Infra sur le projet du REM de l'Est

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Avec l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec, mettant en place une nouvelle équipe de projet visant à répondre à des besoins de transport différents identifiés par la ville de Montréal, le mandat donné à CDPQ Infra prend fin. Par conséquent, cette annonce entraîne la terminaison des travaux de planification détaillée du projet du REM de l'Est de CDPQ Infra. La poursuite des différentes étapes de réalisation du REM de l'Est était en tout temps la prérogative du gouvernement du Québec et sujette à l'appui de la Ville de Montréal.

CDPQ Infra a pour mission spécifique de développer des projets en collaboration avec les parties prenantes, en réponse à des besoins identifiés par le gouvernement. Dans le cadre de son entente avec le gouvernement du Québec, CDPQ Infra avait reçu le mandat de proposer une solution structurante de transport collectif visant à répondre aux besoins clairs de mobilité dans l'Est et le Nord-Est de l'île de Montréal, tout en permettant le développement d'importants pôles économiques.

Pendant la phase de planification du projet, CDPQ Infra a rendu publique une proposition architecturale et réalisé des études techniques détaillées suivant l'analyse de plusieurs scénarios. Elle a également déposé une proposition de gouvernance sur l'aménagement urbain.

Avec l'appui de firmes québécoises et internationales reconnues, CDPQ Infra a conçu et présenté au public une proposition architecturale détaillée, ambitieuse et réalisable, afin de répondre efficacement au défi de transport durable de centaines de milliers de citoyens de l'est de la métropole.

Le rapport du comité d'experts multidisciplinaires sur l'architecture et l'intégration urbaine du REM de l'Est, déposé en mars dernier à la suite de quelque 150 heures de rencontres avec l'équipe de projet, a d'ailleurs permis de constater que plus de 80 % des recommandations du comité étaient intégrés à la planification du projet.

Plusieurs modifications importantes au projet original avaient été amenées en réponse aux préoccupations exprimées par le public et les parties prenantes, notamment une station et un tracé en tunnel au centre-ville; un tracé en tunnel dans la portion nord-est; l'adoption d'un tracé alternatif à la rue Sherbrooke est sur l'avenue Souligny; et un ensemble de mesures adoptées afin de protéger et mettre en valeur le parc Morgan.

Depuis le début de l'année 2022, CDPQ Infra a également engagé de nombreuses conversations avec ses partenaires qui ont permis de déposer une entente-cadre offrant une structure de gouvernance claire et reconnaissant l'expertise et la compétence de la ville de Montréal dans l'aménagement urbain. Ce modèle avait d'ailleurs reçu l'aval des principaux partenaires.

L'ensemble des études effectuées par CDPQ Infra en cours de planification seront remises au gouvernement, avec le remboursement des coûts encourus pour le projet, selon les modalités prévues par l'Entente en matière d'infrastructure publique conclue en 2015.

Enfin, nous tenons à souligner le travail colossal et l'engagement quotidien des équipes de CDPQ Infra et de ses partenaires dans le projet. De plus, nous remercions le public et les parties prenantes ayant contribué au projet par les consultations auxquelles plus de 32 000 personnes ont pris part. Ces échanges ont clairement démontré le besoin important de transport collectif dans l'Est de Montréal, et ce, depuis plusieurs décennies, ainsi que l'appui généré par la solution proposée pour répondre concrètement aux besoins exprimés.

SOURCE CDPQ Infra Inc.

Renseignements: Jean-Vincent Lacroix, Directeur, communications, 514 847-2896, [email protected]