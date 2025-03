OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une attaque économique sans précédent contre le Canada et les travailleuses et les travailleurs canadiens. Les tarifs douaniers de Donald Trump sont une attaque directe contre nos emplois et nos communautés. On tente de nous affaiblir, de briser notre volonté et de nous soumettre. Mais soyons clairs : le Canada ne reculera pas.

À nos gouvernements :

L'heure est grave. Les Canadiennes et les Canadiens exigent une réponse forte et décisive. Ce n'est pas le moment pour des demi-mesures ou des discours vides. Il faut protéger nos emplois et nos industries, répliquer avec fermeté et investir dans notre avenir. Nous devons améliorer les prestations d'assurance-emploi, étendre les programmes de travail partagé et apporter un soutien financier direct à ceux qui se trouvent en première ligne de cette guerre économique. C'est le moment de rebâtir notre industrie manufacturière, de renforcer nos chaînes d'approvisionnement et de créer des emplois syndiqués de qualité. Nous devons remplacer l'activité économique perdue par des projets ambitieux : logements abordables, transports publics, développement industriel. Ces investissements rendront notre pays plus fort et autosuffisant. Nos gouvernements doivent être à la hauteur de l'ambition des Canadiens. Cette bataille ne se gagnera pas au rabais.

À tous les travailleuses et les travailleurs du Canada :

Le chemin à parcourir ne sera pas sans obstacle. Nous serons confrontés à des pertes d'emploi, à des difficultés économiques et à des tentatives de division. Mais les travailleuses et les travailleurs canadiens sont forts, intelligents et résilients. Ce qui nous rend canadiens, c'est notre engagement envers nos communautés, notre volonté de prendre soin les uns des autres et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Plus que jamais, il est crucial de vivre selon ces valeurs. Vous avez déjà manifesté votre fierté lors des matchs de hockey et dans les magasins. Il est maintenant temps de s'y mettre. Impliquez-vous dans votre syndicat. Défendez votre communauté. Soutenez les entreprises locales et achetez des produits fabriqués par les syndicats. Prenez soin de vos voisins. Surmontez les divisions politiques et rejetez les forces qui nous divisent. Parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts et que nous triomphons.

Ne vous laissez pas berner : Trump veut nuire aux travailleurs canadiens. Il veut ébranler notre confiance et affaiblir notre pays. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que les Canadiens ne baissent pas les bras. Nous nous battrons pour nos emplois, pour nos familles et pour notre avenir, contre vents et marées.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

