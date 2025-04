OTTAWA, ON, le 29 avril 2025 /CNW/ - Félicitations au Premier ministre Mark Carney pour sa victoire électorale hier soir.

Les Canadiens et Canadiennes aux opinions politiques diverses ont livré un message clair : ils rejettent les politiques conservatrices à l'américaine de Pierre Poilievre. Ils ont choisi de défendre les valeurs qui nous définissent - des services publics solides comme les soins de santé, des emplois syndicaux stables et la conviction que les voisins prennent soin les uns des autres.

Maintenant, les Canadiens attendent de ce nouveau gouvernement qu'il agisse de toute urgence.

Les Canadiens comptent sur le Premier ministre Carney pour agir rapidement. L'heure n'est plus aux hésitations.

Nous assistons déjà à des pertes d'emplois dans tous les secteurs et un trop grand nombre de travailleuses et travailleurs sont laissés pour compte par un régime d'assurance-emploi désuet qui a besoin d'une réforme urgente. Les gens s'attendent à des investissements dans les soins de santé publics, dans le logement abordable et dans les services sur lesquels les familles comptent. Ils veulent un gouvernement qui réduira notre dépendance vis-à-vis des États-Unis, renforcera les industries nationales et créera de bons emplois syndicaux dans toutes les régions du pays, tout en respectant clairement les valeurs canadiennes.

Les coupures ne nous mèneront pas sur le chemin de la prospérité. Le moment est venu de bâtir - en investissant dans les gens et dans les systèmes publics qui les soutiennent.

Les syndicats du Canada, qui représentent plus de 3 millions de travailleurs et travailleuses, sont prêts à travailler avec le gouvernement pour réaliser de réels progrès. Nous savons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons relever les défis de demain et bâtir une économie plus juste et plus résiliente qui fonctionne pour tous, ce qui comprend :

Offrir des soins de santé publics, dont l'accès à un médecin ou à une infirmière praticienne pour chaque personne au Canada et élargir le régime public universel d'assurance-médicaments;

Réduire le coût de la vie en empêchant les entreprises de hausser excessivement les prix et en augmentant les salaires;

Investir dans les services publics sur lesquels les familles comptent;

Lutter contre la crise du logement en construisant des logements qui sont vraiment abordables;

Créer de bons emplois syndicaux en investissant dans les infrastructures sociales et physiques, l'énergie propre et la fabrication intérieure.

Mais soyons clairs : la menace des États-Unis n'est en aucun cas exclue. La volatilité économique, l'escalade des pressions commerciales et l'imprévisibilité croissante des marchés américains nuisent déjà aux investissements et à la confiance des entreprises ici au pays. Les industries et les travailleurs canadiens en ressentent les effets. Le Canada ne peut pas se contenter de rester les bras croisés. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une réponse vigoureuse et ambitieuse - à la hauteur de la situation et avec l'ampleur et la gravité qu'elle requiert.

C'est un moment critique pour le Canada. Les choix qui seront faits dans les semaines à venir façonneront notre économie, nos collectivités et notre avenir pour des générations.

Les syndicats du Canada sont prêts à agir - avec urgence et détermination et en partenariat - pour s'assurer que le gouvernement offre le pays sûr, inclusif et prospère pour lequel les Canadiens ont voté.

