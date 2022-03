MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions imposées depuis en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales afin de répondre à la gravité de la violation par la Russie de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et des graves violations des droits de la personne qui en ont résulté, l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) déclare ce qui suit :

Investissements PSP n'a pas de participation significative dans des investissements russes et ne détient pas de placements directs privés en Russie. L'exposition d'Investissements PSP aux participations russes se fait principalement par le biais d'activités de réplication passive d'indices et d'activités de gestionnaires d'investissement externes. Investissements PSP a pris des mesures à compter de la fin de la semaine dernière pour se départir de tous ses investissements russes. Toute sa participation résiduelle aux marchés sera entièrement radiée et Investissements PSP s'engage à se retirer de ce marché dès que les conditions le permettront.

Investissements PSP est profondément préoccupée par l'impact humanitaire de cette situation sur le peuple ukrainien. Dans le cadre de son programme PSP s'engage, Investissements PSP soutiendra les efforts de secours humanitaire en Ukraine en s'associant au Comité international de la Croix-Rouge. Investissements PSP a mis sur pied un programme de dons jumelés et égalera les dons des employés (jusqu'à 2 000 $CAN par employé) pour l'aide humanitaire en Ukraine.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 204,5 milliards de dollars au 31 mars 2021. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez les comptes Twitter et LinkedIn.

