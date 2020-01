Déclaration d'Ian Scott, président et dirigeant principal, CRTC, en réponse au rapport final du groupe d'experts chargé de l'examen de la législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications

De : Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

OTTAWA et GATINEAU, QC, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le groupe d'experts chargé de l'examen de la législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications a présenté ses recommandations finales au gouvernement dans son rapport intitulé L'avenir des communications au Canada : le temps d'agir. Le CRTC tient à souligner les efforts du groupe d'experts, ainsi que du secrétariat, dans l'exercice d'un mandat de cette envergure. Ce rapport exhaustif et solide traite de nombreux éléments essentiels à notre mandat et nous étudions le rapport avec beaucoup d'intérêt. À première vue, il est évident que le groupe d'experts reconnaît que des changements fondamentaux doivent se produire afin que le CRTC soit en mesure d'agir dans l'intérêt public. Nous attendons avec intérêt les modifications législatives à venir qui nous permettront de réaliser notre mandat efficacement dans ce nouvel environnement.

Ian Scott, président et dirigeant principal, CRTC

