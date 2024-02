Déclaration conjointe - LA PREMIÈRE NATION DE NESKANTAGA ET LE CANADA CONTINUENT DE PROGRESSER DANS LA RÉSOLUTION DE L'AVIS LIÉ À L'EAU POTABLE LE PLUS VIEUX AU CANADA

OTTAWA, ON, Territoire Traditionnel Algonquin Non Cédé, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du 29e anniversaire de l'avis lié à l'eau potable en vigueur émis par la Première nation de Neskantaga, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a rencontré le chef de la Première nation de Neskantaga, Christopher Moonias, pour faire le point sur les progrès réalisés en vue de résoudre l'avis à long terme lié à l'eau potable de la Première Nation.

« La Première nation de Neskantaga et le gouvernement du Canada font d'énormes progrès vers un accès à long terme à de l'eau potable. Nous savons que lorsque les gens pensent aux avis liés à l'eau potable au Canada, ils pensent à la Première nation de Neskantaga, qui a enduré le plus long avis lié à l'eau potable au Canada, en vigueur depuis maintenant 10 591 jours. Ces progrès sont essentiels pour rétablir la confiance des membres de la communauté en leur eau.

La Première nation de Neskantaga et le gouvernement du Canada travaillent ensemble à l'élaboration d'un plan d'action en 12 points pour répondre aux besoins immédiats et à long terme de la communauté. La réunion d'aujourd'hui a coïncidé avec des investissements supplémentaires consentis par le gouvernement pour résoudre les problèmes de l'usine de traitement de l'eau existante qui, une fois réglés, permettraient à la Première Nation de lever l'avis lié à l'eau potable après 29 ans. Grâce à ces nouveaux investissements et au travail acharné de la communauté, d'importants progrès ont été réalisés en vue de permettre à la communauté de lever l'avis à long terme lié à l'eau potable.

Le chef Moonias et la ministre Hajdu sont d'accord pour dire qu'une nouvelle usine de traitement de l'eau sera nécessaire afin de répondre aux besoins de la communauté. Pour commencer, la ministre Hajdu s'est engagée à soutenir la Première nation de Neskantaga dans la conception de cette nouvelle usine. Cet engagement nous montre clairement que le gouvernement du Canada continuera de travailler en véritable partenariat avec la Première nation de Neskantaga afin que ses membres puissent avoir confiance en l'eau qui sort des robinets pour des générations à venir.

Ces travaux s'appuient sur les investissements déjà consentis, d'un montant total de 29,4 millions de dollars, pour moderniser l'actuelle usine de traitement de l'eau de la communauté, initialement construite en 1993 et agrandie en 2017.

Nous reconnaissons également que l'avis à long terme lié à l'eau potable a des effets durables sur la santé mentale et le bien-être des membres de la communauté. Personne dans la communauté de Neskantaga n'a jamais eu accès à de l'eau potable propre et sûre à la maison - une génération entière n'a pas pu boire l'eau du robinet, contrairement aux résidents des villes avoisinantes comme Thunder Bay. Le gouvernement du Canada suivra le leadership de la Première nation de Neskantaga et continuera de financer les initiatives menées par les Premières Nations en vue de favoriser la guérison des traumatismes causés par l'avis lié à l'eau potable le plus vieux au Canada.

Le chef Moonias et la ministre Hajdu sont optimistes quant aux progrès réalisés à ce jour et continueront de se rencontrer régulièrement comme ils l'ont fait au cours des deux dernières années. Nous travaillerons ensemble pour que la communauté puisse lever en toute confiance l'avis à long terme lié à l'eau potable et qu'elle puisse compter sur une solution à long terme pour obtenir de l'eau potable sûre et propre. »

Contexte

En 2021, la Neskantaga First Nation, la Tataskweyak Cree Nation et la Curve Lake First Nation ont accepté de régler leur recours collectif national contre le gouvernement du Canada pour avoir manqué à son obligation de financer adéquatement l'accès à une eau potable propre et salubre. Dans le cadre de cet accord de règlement, le Canada a accepté de fournir un minimum de 6 milliards de dollars pour déployer tous les efforts raisonnables nécessaires pour garantir l'accès régulier de chacun des membres du recours collectif vivant dans les réserves à de l'eau potable propre et salubre dans leur foyer. Pour plus d'informations, consultez le site : https://firstnationsdrinkingwater.ca/fr/

Les tribunaux approuvent une entente de règlement pour régler les recours collectifs relatifs à l'eau potable dans les communautés des Premières Nations

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Chris Moonias, Chef, Neskantaga First Nation, 807-629-1877, [email protected]; Reem Sheet, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]