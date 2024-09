OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Nous, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le président de la République française, Emmanuel Macron, réaffirmons, ici à Ottawa, les liens profonds qui unissent le Canada et la France. La tenue de cette réunion reflète l'importance de nos liens historiques et culturels, ainsi que l'amitié durable qui unit nos nations, fondée sur une histoire partagée, une langue commune et les valeurs qui animent notre action.

Nos liens sont aussi marqués par de solides échanges commerciaux. Ensemble, nous travaillons à promouvoir une croissance économique durable et inclusive ainsi qu'un système commercial multilatéral transparent et basé sur les règles. Depuis l'entrée en vigueur provisoire en 2017 de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), les échanges commerciaux entre le Canada et la France ont connu une croissance significative (plus de 53 % pour les exportations canadiennes et près de 46 % pour les exportations françaises en l'espace de sept ans). Notre commerce bilatéral contribue à rendre la vie plus abordable pour nos citoyennes et citoyens et à créer des emplois de qualité des deux côtés de l'Atlantique.

Dans un contexte international marqué par des crises multiples et diverses qui se chevauchent et se renforcent mutuellement, nos deux pays sont résolus à protéger les principes démocratiques fondamentaux face aux dérives autoritaires, populistes et haineuses. Dans le respect du droit international et de la souveraineté des États, nous défendons les droits de la personne, l'équité et la primauté du droit.

Le Canada et la France sont confrontés aux opérations d'ingérence étrangère et à la manipulation de l'information. Le Canada et la France renforceront leurs échanges afin de répondre efficacement à ces menaces. En particulier, le Canada et la France collaborent étroitement au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour développer des outils visant à guider les pays dans l'élaboration de politiques publiques dédiées au renforcement de l'intégrité de l'information. De plus, grâce à des enceintes comme le Mécanisme de réponse rapide (RRM) du G7 ou le Forum information et démocratie, nous développons aussi des approches collectives pour contrer d'autres menaces à la démocratie et continuerons à faire progresser ces objectifs dans le cadre de nos présidences successives du G7 en 2025 et 2026.

Accroître notre coopération bilatérale

Nous avons commémoré cette année les sacrifices des Canadiens, des Français et ceux de nos Alliés à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie. Nous nous efforcerons d'intensifier notre coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense pour améliorer notre capacité à répondre aux crises géopolitiques. À cet effet, la Déclaration Canada-France relative à un partenariat renforcé en matière de défense et de sécurité que nous annonçons aujourd'hui nous permettra d'offrir un soutien plus efficace à l'Ukraine face à l'agression de la Russie, de contribuer à la stabilité et à la sécurité régionale dans l'Indopacifique, de renforcer notre collaboration dans la modernisation de nos forces armées, et de lutter contre les ingérences étrangères et la manipulation de l'information.

En soutien aux citoyens français et canadiens à travers le monde, nous souhaitons par ailleurs renforcer notre coopération en matière de planification d'urgence et de gestion de crise. Nous saluons en ce sens le travail concerté du Centre de surveillance et d'interventions d'urgence du Canada et du Centre de crise et de soutien de la France.

Lutter contre les changements climatiques, et protéger les écosystèmes et l'environnement

En réponse à la triple crise planétaire de la pollution, du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité, nous continuerons de renforcer notre coopération notamment dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'océan. Nous accomplirons ceci à travers nos actions bilatérales et multilatérales, conformément au partenariat franco-canadien renouvelé en avril dernier où nous nous sommes engagés à travailler ensemble notamment dans la mise en œuvre du Cadre mondial de biodiversité de Kunming à Montréal, le renforcement de nos engagements climatiques et énergétiques et notre engagement commun pour l'adoption d'un accord international juridiquement contraignant pour combattre la pollution plastique.

Notre Déclaration Canada-France sur l'océan exprime notre volonté de placer l'océan au cœur de l'agenda bilatéral et international, reconnaissant son rôle déterminant dans les équilibres environnementaux et climatiques, en vue en particulier de la Conférence des Nations Unies sur les Océans de Nice en juin 2025. Nous soulignons également son importance comme source de ressources alimentaires et énergétiques, vecteur d'échanges économiques et lien essentiel entre pays et communautés. Le premier ministre et le Président ont également souligné leur engagement à collaborer dans le secteur des pêches, ainsi que l'illustre le récent accord trouvé sur la pêche du flétan de l'Atlantique.

Nos deux pays poursuivront également leur engagement politique pour aboutir à l'adoption d'un traité juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique à la hauteur des attentes de nos populations, avec des mesures ambitieuses sur l'ensemble du cycle de vie du plastique, de la production à la gestion des déchets.

Pour garder l'objectif des 1,5° Celsius de l'Accord de Paris à portée, nous accélérerons nos efforts pour opérationnaliser la décision du Bilan mondial sur la transition hors des énergies fossiles, y compris dans le cadre de nos Présidences du G7. Nous continuerons de travailler avec détermination pour l'alignement de flux financiers avec l'Accord de Paris, notamment en divulguant les risques liés aux changements climatiques et en supprimant progressivement les subventions aux combustibles fossiles. Nous continuerons notre collaboration pour élargir l'ambition et l'usage d'instruments du marché carbone tout en soutenant les pays qui souhaitent mettre en œuvre ces instruments.

Le Canada est heureux de se joindre à la France et aux nombreux pays qui soutiennent le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P), pour répondre au double défi de la lutte contre la pauvreté et de la préservation de la planète. Finalement, afin d'encourager un financement accru en appui au développement durable, nos deux pays continueront de participer activement au « SDG Stimulus Leaders Group » du Secrétaire général des Nations Unies.

Nos réponses aux préoccupations en matière de sécurité énergétique viseront à garantir l'approvisionnement énergétique à long terme, dans le contexte de nos objectifs climatiques, et de façon à assurer une prospérité continue pour nos deux pays. S'appuyant sur la « Déclaration conjointe entre la France et le Canada sur la coopération en matière d'énergie nucléaire » de l'automne 2023, nous travaillons ensemble pour renforcer la coopération nucléaire civile entre nos deux pays, en mettant l'accent sur l'identification de solutions de financement de projets et sur l'amélioration des compétences et de la formation aux métiers. Nous travaillerons également à accélérer la sortie du charbon au niveau mondial par notre soutien à l'Alliance Energiser au-delà du charbon et à l'Accélérateur de la sortie du charbon.

Reconnaissant le rôle clé des minéraux critiques pour soutenir une économie verte et numérique, nos deux pays travailleront sur la nécessité d'explorer les opportunités d'investissement conjoint dans des projets liés aux minéraux critiques, dans le but de sécuriser leurs chaînes de valeur respectives. Le Canada et la France sont également des membres fondateurs de l'Alliance pour des minéraux critiques durables afin de favoriser, à l'échelle mondiale, l'adoption de pratiques d'exploitation minière, de traitement et de recyclage durables et socialement inclusives et responsables, de même que le recours à des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques responsables. Nous continuerons de travailler avec des pays aux vues similaires pour réaffirmer ces valeurs. Enfin, le Canada et la France s'efforceront de coopérer pour développer des systèmes de transport décarbonés, efficaces, durables et résilients, qu'il s'agisse des secteurs aéronautique, ferroviaire ou maritime.

Faire le choix de l'intelligence artificielle de manière responsable

Le Canada et la France considèrent la science et la technologie comme des leviers importants pour relever les grands défis du 21ème siècle. Nous sommes conscients de l'importance de développer une approche responsable de l'intelligence artificielle (IA), en tenant compte à la fois de ses risques et de ses bénéfices, comme en a témoigné le lancement conjoint du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle en 2020. La Déclaration Canada-France sur l'intelligence artificielle publiée aujourd'hui réitère notre engagement pour une IA responsable, sûre et respectueuse des droits de la personne et des valeurs démocratiques. Pour promouvoir et soutenir la recherche scientifique dans le domaine de l'IA, nous saluons le récent appel à projets de juillet dernier pour de nouveaux financements, lancé dans le cadre du Comité mixte en science, technologie et innovation qui unit nos deux pays.

En vue de poursuivre la collaboration Canada-France dans tous les domaines de l'IA, nous approfondirons notre travail commun lors du sommet pour l'action sur l'IA que la France accueillera les 10 et 11 février 2025. Pour favoriser le rayonnement et les coopérations entre nos entreprises et organisations commerciales et apporter des solutions, le Canada est fier d'annoncer qu'il sera pays à l'honneur pour l'édition VivaTech 2025 à Paris. L'utilisation responsable de l'IA pourra créer des bénéfices économiques pour tout le monde et son adoption pourra augmenter la productivité et la croissance économiques, bénéficiant ainsi à tous les travailleurs et à toutes les entreprises.

De plus, nos deux pays continueront d'œuvrer ensemble afin d'établir un dialogue numérique sur la gouvernance des plateformes et à faire en sorte que l'IA soit éthique dans sa conception, son développement et son déploiement, dans le respect du droit d'auteur. Cela nous permettrait de reconnaître les défis importants partagés dans l'espace numérique qui ont un impact considérable sur la force et la santé de la culture et des médias au Canada et en France.

Promouvoir le rayonnement de la langue française à travers le monde

Le Canada et la France réaffirment leur soutien à la promotion de la langue française et aux institutions de la Francophonie, et s'engagent à conclure un Protocole d'entente Canada-France sur la Cité Internationale de la Langue Française, en marge du prochain Sommet de la Francophonie les 4 et 5 octobre en France, à Villers-Cotterêts et à Paris. Avec nos partenaires de l'Organisation internationale de la Francophonie, nous soutiendrons la diversité linguistique et culturelle, la paix, la démocratie et les droits de la personne. Le Sommet sera aussi l'occasion de renforcer l'éducation, la recherche, l'innovation en français et la coopération économique et numérique pour un développement durable.

Répondre aux enjeux géopolitiques

Nous réitérons notre condamnation la plus ferme de la guerre d'agression que mène depuis plus de 900 jours la Russie en Ukraine. Face à cette guerre qui met en jeu la sécurité euro-atlantique dans son ensemble, nous réaffirmons notre appui sans failles à l'Ukraine dans tous les domaines, aussi longtemps que nécessaire. Nous continuons de travailler à l'instauration d'une paix globale, juste et durable fondée sur le droit international, et notamment les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Dans la lignée de la déclaration de Washington du Sommet de l'OTAN, nous continuerons à approfondir notre soutien en faveur de l'Ukraine pour lui donner les moyens de se défendre et de mettre en échec l'agression russe. Nous poursuivons nos efforts pour soutenir l'Ukraine dans son processus de réformes, notamment dans les domaines de la justice, de la lutte contre la corruption, et de la promotion de l'État de droit. Nous soulignons également les efforts de la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens, coprésidée par le Canada avec la participation de la France. Nous nous engageons enfin à contribuer à l'opérationnalisation de l'accord trouvé au Sommet du G7 dans les Pouilles sur la mobilisation des avoirs souverains russes immobilisés au bénéfice de l'Ukraine.

Nous condamnons également avec la plus grande fermeté les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas contre Israël et reconnaissons le droit d'Israël de se défendre, dans le respect du droit international et du droit humanitaire international. Nous sommes profondément préoccupés par la catastrophe humanitaire à Gaza et par la terrible situation dont est victime la population civile, déplacée à l'intérieur du pays à de multiples reprises, et qui n'est pas en mesure de répondre à ses besoins les plus élémentaires. Ainsi, le Canada et la France demandent un cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages et l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza. Le Canada et la France appuient la solution des deux États, qui comprend la création d'un État palestinien, vivant en paix et en sécurité, aux côtés de l'État d'Israël.

Nous souhaitons également à maintenir notre soutien à Haïti pour qu'y soient rétablis la sécurité, l'État de droit et la démocratie. Alors que nous demeurons préoccupés par la situation humanitaire et sécuritaire qui y prévaut, nous constatons néanmoins avec satisfaction les progrès accomplis, dont la mise en place du Conseil présidentiel de transition, d'un Premier ministre et d'un cabinet des ministres. Nous saluons également la constitution en bonne voie du Conseil électoral provisoire. Nous nous engageons à appuyer la préparation de la tenue d'éventuelles élections libres, justes et transparentes. Le Canada et la France continueront à coordonner étroitement leur appui à la Police Nationale d'Haïti, à la Mission multinationale d'appui à la sécurité, et au renforcement du secteur de la justice et de la lutte contre la corruption et la criminalité financière.

Dans la région Indopacifique, nos deux pays étudieront le déploiement de futures missions de patrouille communes, et maintiendront leur participation dans les exercices multilatéraux. Dans cette optique, nos deux pays travailleront à la possibilité d'intégrer un appui canadien au déploiement du porte-avions Charles de Gaulle.

Coordonner nos présidences successives du G7 2025 et 2026

Nous renforcerons la coordination stratégique entre nos gouvernements respectifs dans le cadre de nos échanges bilatéraux et multilatéraux et en vue de nos présidences successives du G7 en 2025 et 2026. Nous sommes déterminés à relever les défis mondiaux actuels, guidés par notre volonté commune de bâtir un avenir meilleur fondé sur nos valeurs communes et soutenus par le dynamisme et la richesse des relations entre nos deux pays.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]