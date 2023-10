OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 30 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, ont fait la déclaration suivante pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation:

Aujourd'hui, nous rendons hommage aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux et à ceux qui continuent de vivre avec les traumatismes des pensionnats, et nous nous souvenons d'eux. Les survivants, leurs familles et leurs communautés vivent avec les terribles séquelles laissées par les pensionnats depuis des générations, et ces répercussions se font encore sentir.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a lieu aujourd'hui et coïncide avec la Journée du chandail orange, un mouvement lancé par Phyllis Webstad pour commémorer le moment où son chandail orange vif - un cadeau de sa grand-mère - lui a été enlevé lors de son premier jour au pensionnat de la Mission Saint-Joseph.

Pendant trop longtemps, les voix des survivants et des autres personnes touchées par les pensionnats ont été réduites au silence, niées ou ignorées. Aujourd'hui est une journée de réflexion et de commémoration solennelle, et de réaffirmation de notre engagement à mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), à écouter les voix des survivants, des familles et des Autochtones afin que nous puissions mieux comprendre les torts et la douleur causés par les pensionnats. Lorsque nous écoutons avec compassion, empathie, et que nous nous engageons à comprendre, nous jetons les bases de discussions qui peuvent mener à des mesures et à des changements significatifs.

Leurs déclarations percutantes et émouvantes, entendues dans le cadre des travaux de la CVR, ont mené directement à l'élaboration des appels à l'action contenus dans le rapport final de la Commission. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui est un jour férié fédéral fixé au 30 septembre, répond à l'appel à l'action n° 80 de la CVR.

La possible identification de sépultures non marquées sur les sites d'anciens pensionnats sont un autre rappel tragique des répercussions du colonialisme, et ont incité le gouvernement du Canada à nommer Kimberly Murray à titre d'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et sépultures non marquées associées aux pensionnats. Nous sommes impatients de connaître la suite des travaux de Mme Murray et son rapport final. Alors que les survivants et d'autres personnes ont partagé leurs expériences douloureuses, nous sommes arrivés à mieux comprendre et à mesurer les torts profonds causés au fil des générations et la nécessité de poursuivre l'élan vers la réconciliation. Aujourd'hui, nous rendons hommage au courage de ceux et celles qui ont raconté leur histoire et à la résilience des peuples autochtones - les Premières Nations, les Inuit et les Métis - partout au Canada.

Une étape importante a été franchie le 20 juin 2023, lorsque le Comité directeur dirigé par des survivants a annoncé que le Monument national sur les pensionnats autochtones sera installé sur la Colline du Parlement, à Ottawa. Le monument sera érigé en reconnaissance des douloureuses séquelles laissées par le système des pensionnats au Canada et afin d'appuyer les peuples autochtones qui s'efforcent de guérir de cette tragédie tout en honorant les vies affectées par les pensionnats et celles qui y ont été perdues.

Les travaux se poursuivent pour assurer la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le Plan d'action publié le 21 juin 2023. Comme l'a demandé la Commission de vérité et réconciliation et élaboré en consultation et en collaboration avec les Premières Nations, les Inuit, les Métis et les partenaires autochtones signataires de traités modernes, le Plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies constitue une feuille de route évolutive de mesures visant à apporter des changements significatifs et durables, en partenariat avec les peuples autochtones.

En 2019, le Parlement a adopté la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, une réalisation législative importante pour mettre fin à un cycle de traumatismes intergénérationnels causés par les torts causés aux enfants autochtones, à leurs familles et à leurs communautés. Cette Loi redonne aux cultures autochtones le pouvoir de s'occuper de leurs propres enfants, en vertu de leurs propres lois, tout en veillant à ce que le bien-être des enfants soit protégé, car ils restent liés à leur famille, à leur culture et à leur communauté.

Ce travail de transformation ouvre une voie prometteuse vers la réconciliation qui sera empruntée par les générations à venir et permet de bâtir un avenir meilleur et plus équitable pour les peuples autochtones au Canada.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation - la Journée du chandail orange - sera célébrée dans le cadre d'événements organisés partout au pays, et nous vous encourageons à participer, à écouter et à vous engager à faire partie du changement.

