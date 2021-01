OTTAWA, ON, le 19 janv. 2021 /CNW/ -

« En tant que coprésidents des réunions ministérielles fédérales-provinciales-territoriales (FPT) sur l'agriculture, nous demandons à tous les ministres provinciaux et territoriaux d'appuyer les changements proposés au programme Agri-stabilité.

La pandémie de COVID-19 a causé des difficultés sans précédent aux producteurs agricoles. La pandémie a eu des répercussions sur chaque aspect de l'agriculture, qu'il s'agisse de la main-d'oeuvre, du logement ou de la transformation. Malgré tout, nos producteurs ont tenu le coup et continué de travailler sans relâche pour protéger leurs travailleurs contre les éclosions et assurer l'approvisionnement de nos épiceries en aliments salubres et nutritifs de production canadienne. Étant donné que les producteurs de toutes les régions du pays continuent d'éprouver des difficultés, il est essentiel d'approuver et de mettre en oeuvre rapidement la version améliorée du programme Agri stabilité.

L'offre qui vise à améliorer le programme Agri-stabilité prévoit l'élimination de la limite de la marge de référence ainsi qu'une augmentation du taux d'indemnisation de 70 % à 80 %. Ces changements augmenteraient de 50 %, c'est-à-dire d'environ 170 millions $, les versements effectués aux productrices et aux producteurs qui en ont le plus besoin.

Pour que ces changements puissent être mis en œuvre, nous devons obtenir l'appui de la grande majorité des provinces et des territoires.

Il est essentiel d'accepter rapidement les changements proposés pour garantir qu'ils puissent être appliqués rétroactivement à 2020, chose que les agriculteurs de tout le pays ont demandé.

Alors que le gouvernement fédéral a déjà confirmé sa contribution de 60%, les provinces et les territoires qui ne se sont pas encore manifestés doivent s'engager à y mettre leur part de 40%. Nous remercions nos collègues qui ont déjà confirmé leur participation et attendons avec impatience la réponse des autres.

De plus, depuis de nombreuses années, nous menons des consultations sur l'amélioration des programmes de gestion des risques de l'entreprise et nous nous entendons pour dire que l'amélioration du programme Agri-stabilité est la priorité. On le veut plus juste, plus compréhensible, plus prévisible et plus généreux.

Bien que les changements proposés au programme Agri-stabilité ne soient peut-être pas la solution parfaite pour tous les agriculteurs ou gouvernements, ils constituent un bon début pour parvenir à un consensus national et permettent aux ministres de l'Agriculture du Canada de continuer à discuter des améliorations à apporter au programme tout en améliorant le soutien aux agriculteurs maintenant.

Nous sommes impatients de poursuivre nos discussions avec nos collègues sur les changements à plus long terme à apporter aux programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE), alors que nous entamons les consultations en vue du lancement du prochain cadre stratégique de cinq ans qui débutera en 2023.

L'amélioration des programmes de gestion de risques est une priorité absolue pour nos gouvernements. Les productrices et les producteurs agricoles ont démontré leur résilience lors de la pandémie de COVID-19, mais beaucoup d'entre eux ont besoin de l'aide supplémentaire que ces changements à court terme pourraient apporter.

Nous avons la possibilité d'agir dès maintenant pour leur offrir un soutien accru. C'est le temps de passer à l'action. »

-L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et l'honorable Ernie Hardeman, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]; Bureau du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, Avi Yufest, [email protected]; Christa Roettele, Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, Direction des communications, [email protected], 519 826-3145

Liens connexes

www.agr.gc.ca