De : Agence canadienne d'inspection des aliments, Pêches et Océans Canada et ministère des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard

OTTAWA, ON, le 3 févr. 2025 /CNW/ - La maladie de la sphère multinucléée inconnue (MSX), une maladie des huîtres causée par le parasite Haplosporidium nelsoni, a été détectée pour la première fois à l'Île-du-Prince-Édouard le 11 juillet 2024. Depuis, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et la province de l'Île-du-Prince-Édouard ont intensifié les efforts d'échantillonnage et d'analyse des huîtres à l'Île-du-Prince-Édouard.

La maladie MSX ne présente aucun risque pour la santé humaine ou la salubrité des aliments.

Le 7 février 2025, la province de l'Île-du-Prince-Édouard sera déclarée une zone où la présence de la maladie MSX est avérée ou très probable, compte tenu des preuves montrant que l'agent responsable de la maladie est déjà présent, ou fort probablement présent, dans la plupart des eaux marines de la province. Cette décision ne signifie pas que toutes les populations d'huîtres de la province sont atteintes, mais plutôt que le déplacement des huîtres de l'Île-du-Prince-Édouard qui ne sont pas prêtes pour la vente dans le commerce sera réglementé conformément au programme de contrôle des déplacements en territoire canadien.

Dans le cadre de ce programme, les huîtres cultivées qui ont atteint la taille commerciale et ont été transformées pour la consommation humaine peuvent encore être exportées et vendues depuis l'Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, les huîtres qui ne sont pas prêtes pour le marché commercial ne peuvent pas être transportées hors de la province pour poursuivre leur croissance. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et le MPO continueront de contrôler les déplacements dans le cadre du processus d'octroi de permis d'introduction et de transfert, afin que les huîtres puissent être déplacées sans risque dans la province.

Cette décision simplifie le processus de délivrance de permis de l'ACIA pour les éleveurs, les ramasseurs et les transformateurs d'huîtres de l'Île-du-Prince-Édouard, qui n'auront plus à obtenir un permis pour déplacer des huîtres ou de l'équipement dans la zone visée.

Le gouvernement du Canada adopte l'approche « Une seule santé » pour se préparer aux menaces de maladies animales, les détecter et y faire face. Nous savons que la détection de la maladie MSX et la mise en œuvre de mesures de contrôle des déplacements ont de lourdes conséquences pour les éleveurs, les ramasseurs et les transformateurs d'huîtres, les autres membres de l'industrie et les communautés autochtones. Nous les remercions vivement de leur soutien, de leur patience et de leur coopération dans le cadre de notre lutte collective contre cette maladie.

Faits en bref

La maladie de la sphère multinucléée inconnue (MSX) est présente chez les huîtres le long des côtes de l'Atlantique et du golfe du Mexique, aux États-Unis et au Canada .

. La maladie MSX ne présente aucun risque pour la santé humaine ou la salubrité des aliments. Les huîtres provenant de zones touchées par la maladie sont présentes sur le marché nord-américain de l'alimentation depuis la découverte du parasite dans la baie du Delaware , aux États-Unis, en 1957.

, aux États-Unis, en 1957. Le cycle biologique du parasite n'est pas connu, mais la prise de mesures de biosécurité et la surveillance des signes de la maladie dans les parcs et les concessions ostréicoles, entre autres activités, peuvent aider à limiter les répercussions de la maladie.

L'ACIA établit des zones qui sont visées par des mesures de contrôle des déplacements en territoire canadien afin d'empêcher la propagation des maladies endémiques des animaux aquatiques à déclaration obligatoire, comme la maladie MSX. En général, une zone est soit déclarée : zone contaminée, lorsque la présence de la maladie déclarable est avérée ou fort probable; zone tampon, lorsque la maladie déclarable pourrait être détectée en raison d'un lien avec une zone déclarée contaminée; zone exempte, lorsque la zone n'est pas touchée par la maladie déclarable.

L'ACIA réglemente actuellement deux autres zones pour la maladie MSX dans le cadre du programme de contrôle des déplacements en territoire canadien : l'une dans le lac Bras d'Or en Nouvelle-Écosse et l'autre le long de la côte de la Colombie-Britannique.

Liens connexes

Suivez l'ACIA sur les médias sociaux

Facebook : ACIACanada

X : @InspectionCanFR

YouTube : @ACIA

Instagram : @acia_canada

LinkedIn: Agence canadienne d'inspection des aliments

Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]