DARTMOUTH, NS, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Pêches et Océans Canada (MPO) s'est engagé à assurer une pêche à la civelle durable, ordonnée et sécuritaire, qui respecte les pêcheurs et les détenteurs de droits autochtones.

Ces dernières années, la pêche à la civelle a fait face à des défis de plus en plus importants et graves, notamment en matière de conservation et de sécurité. Les inspections, les observations et la collecte de renseignements des services de Conservation et Protection du MPO indiquent que des quantités importantes de civelles sont pêchées sans autorisation du MPO, ce qui compromet les objectifs de conservation de l'anguille au Canada, ainsi que la sécurité des personnes participant à cette pêche.

Depuis la fermeture de la pêche commerciale de la civelle le 15 avril 2023, le MPO consulte l'industrie, les Premières Nations et les intervenants, afin de tracer la voie à suivre pour l'avenir de la pêche à la civelle. Le MPO continue de travailler avec ces groupes sur les changements de gestion nécessaires pour assurer une pêche durable et sécuritaire de la civelle pour tous les pêcheurs. Ces changements à venir fourniront des outils pour mieux contrôler la pêche non autorisée, et pour aider à gérer la pêche dans les années à venir.

Aujourd'hui, la Ministre a demandé au MPO de consulter les détenteurs de permis, les Premières Nations et les organisations autochtones concernant l'avenir de la pêche à la civelle en 2024.

Une fois que la période de commentaires de 10 jours sera terminée et que les commentaires auront été pris en compte, la Ministre prendra une décision sur la pêche de 2024. Cette décision sera annoncée publiquement.

