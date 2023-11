OTTAWA, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil consultatif canadien de la statistique a publié son quatrième rapport annuel intitulé Rapport annuel de 2023 du Conseil consultatif canadien de la statistique - Relever les défis auxquels est confronté le système statistique national (statcan.gc.ca). Le rapport de 2023 porte sur les pratiques émergentes en matière de données qui façonnent le système statistique, ainsi que sur les possibilités et les obstacles liés aux nouvelles sources de données.

Le Conseil, qui est indépendant, a pour mandat de conseiller, en toute transparence, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie ainsi que le statisticien en chef du Canada sur toute question que l'un ou l'autre a adressée au Conseil au sujet de la qualité globale du système statistique national.

Statistique Canada étudiera les recommandations formulées par le Conseil dans son rapport et les intégrera aux efforts de modernisation de l'organisme afin de répondre aux besoins changeants des Canadiens et des Canadiennes dans une société qui évolue rapidement.

Je remercie le président du Conseil, M. Howard Ramos, ainsi que les membres du Conseil, Annette Hester, Benoît Dostie, David Chaundy et Jan Kestle, d'avoir consacré leur temps et leur expertise à fournir des conseils tout au long de l'année sur les moyens de renforcer le système statistique canadien de calibre mondial. Je tiens également à féliciter Mme Céline Le Bourdais pour son récent départ à la retraite, sa carrière marquante ainsi que sa participation et ses contributions en tant que membre du Conseil au cours des dernières années.

Le rapport de 2023 du Conseil s'appuie sur ses rapports précédents, qui portaient sur l'importance de disposer de données actualisées, cohérentes et désagrégées, sur la nécessité de nouveaux types de partenariats et de coordination des données, ainsi que sur les principes d'élaboration d'un système statistique national permettant de satisfaire aux besoins essentiels en matière de données.

Statistique Canada est reconnaissant de l'influence exercée par le Conseil, qui a soutenu l'organisme dans ses efforts pour aider à façonner un avenir résilient, durable et inclusif au Canada.

Anil Arora

Statisticien en chef du Canada

SOURCE Statistics Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Statistique Canada, [email protected]