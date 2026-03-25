OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ -

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a salué la première visite officielle au Canada de Son Altesse le prince Rahim Aga Khan V au Canada du 25 au 31 mars 2026.

Le gouvernement du Canada et l'Imamat ismaélien entretiennent un partenariat de longue date ancré dans des valeurs et des intérêts communs qui reflète leur engagement à créer un monde plus prospère, juste et inclusif. S'appuyant sur ce partenariat, le premier ministre Carney et Son Altesse l'Aga Khan ont présenté aujourd'hui un certain nombre de nouvelles initiatives.



Le premier ministre s'est réjoui des investissements réalisés par l'Imamat ismaélien dans des projets d'habitations intergénérationnelles sans but lucratif aux quatre coins du Canada et visant à contrer la crise du logement abordable. Par l'intermédiaire de Maisons Canada, le gouvernement du Canada travaillera dans le cadre d'un partenariat à long terme avec l'Imamat ismaélien, lequel sera établi par voie de protocole d'entente. Grâce à l'éventail de projets prévus, ce partenariat facilitera la construction de logements plus abordables pour des ménages à faible et moyen revenu de partout au Canada.



Le travail que réalisent le gouvernement du Canada et l'Imamat ismaélien sur la scène internationale témoigne d'une volonté commune de favoriser le développement économique inclusif, notamment par l'amélioration de la compétitivité, de la productivité et de la résilience des économies émergentes et en développement. La collaboration permettra d'harmoniser les efforts de développement et les investissements privés de façon à offrir des retombées aux pays partenaires et à faire avancer nos intérêts communs. Afin d'approfondir cet engagement commun, le premier ministre Carney et Son Altesse l'Aga Khan ont annoncé aujourd'hui la création de la Plateforme de partenariat économique, laquelle permettra de faire avancer des initiatives communes. Cela comprendra la formalisation du partenariat entre FinDev Canada et le Fonds Aga Khan pour le développement économique par la signature d'un protocole d'entente visant à harmoniser les efforts favorisant une croissance économique durable et inclusive dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie renouvelable, de l'agriculture et des institutions financières dans les régions de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie-Pacifique.



Le partenariat entre le gouvernement du Canada et l'Imamat ismaélien donne lieu à une collaboration au Canada et ailleurs dans le monde à l'égard d'un grand éventail de priorités communes. Au cœur de ce partenariat se trouve une volonté commune de favoriser la prospérité, le pluralisme et le renforcement des capacités dans des zones géographiques d'intérêt commun. C'est dans cet esprit que le gouvernement du Canada et le Réseau Aga Khan de développement collaborent à des programmes conjoints de développement en Syrie afin de répondre aux besoins immédiats en matière de relèvement et de promouvoir le développement durable à long terme. Cela suppose également des partenariats en Afrique et en Asie, y compris l'établissement de partenariats stratégiques visant à améliorer les possibilités économiques, la santé et l'éducation. S'il y a lieu, nous agissons en collaboration avec des pays qui partagent nos vues dans le cadre de coalitions nouvelles et concrètes qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats.



Le gouvernement du Canada et l'Imamat ismaélien souhaitent tous deux bâtir la main-d'œuvre de l'avenir, être de meilleurs intermédiaires entre l'innovation canadienne et le marché mondial et encourager les initiatives liées à l'énergie dans les économies émergentes et en développement. Dans cette optique, le premier ministre Carney et Son Altesse l'Aga Khan ont confié au Comité directeur mixte du Canada et de l'Imamat ismaélien le mandat de cerner les possibilités de collaboration dans les domaines qui suivent :

Des initiatives en matière d'éducation, de langues et de développement des compétences qui contribueront à renforcer les économies de nos pays partenaires, tout en s'alignant sur nos priorités respectives.

La mise en valeur des innovations et des avancées technologiques canadiennes dans des domaines comme l'agriculture, l'action climatique, la santé et l'éducation afin de créer des débouchés et de favoriser le déploiement à grande échelle de technologies canadiennes dans de nouveaux marchés mondiaux.

Une collaboration conjointe sur des initiatives énergétiques dans des régions en développement, notamment l'exploration de moyens de favoriser la paix et la sécurité énergétique dans la région des Grands Lacs africains par l'intermédiaire du Cadre d'intégration économique régionale. Le Projet de centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III en est un exemple. Il s'agit du premier projet d'hydroélectricité régional issu d'un partenariat public-privé dont les Industrial Promotion Services du Fonds Aga Khan pour le développement économique sont parmi les principaux promoteurs.



Enfin, le premier ministre et Son Altesse l'Aga Khan ont salué la nomination de l'honorable David Lametti, ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies à New York, au poste de représentant du Canada auprès de l'Imamat ismaélien. L'ambassadeur Lametti stimulera la collaboration sur le plan stratégique et mettra à contribution l'ensemble du gouvernement du Canada.



Le Comité directeur mixte du Canada et de l'Imamat ismaélien, créé en vertu du Protocole d'entente de 2014 entre le gouvernement du Canada et l'Imamat ismaélien sur la création d'un partenariat stratégique, supervisera la mise en œuvre des résultats établis en collaboration et fera état des progrès chaque année.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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