OTTAWA, ON, le 13 janv. 2023 /CNW/ - « Nous tenons à féliciter l'ensemble de l'industrie agroalimentaire pour le progrès substantiel réalisé dans l'élaboration du tout premier code de conduite des épiceries au Canada. Nous sommes reconnaissants pour le temps et les efforts consacrés à cette initiative. Nous nous tournons maintenant vers l'étape importante de sa mise en œuvre.

En améliorant la transparence, la prévisibilité et l'équité, ce code contribuera à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement alimentaire canadienne. C'est grâce à la collaboration des entreprises que ce code sera plus efficace, ce qui, ultimement, s'avérera un avantage tant pour l'industrie dans son ensemble que pour les consommateurs.

Nous encourageons vivement les organisations du secteur agroalimentaire à participer aux consultations qui seront menées par l'industrie dans les prochaines semaines afin que le code puisse profiter au plus grand nombre et à la plus grande variété d'entreprises. Le code de conduite sera un succès si l'ensemble des acteurs en perçoivent la valeur ajoutée. Celle-ci s'incarne notamment par la responsabilisation de tous par l'entremise de la structure de gouvernance du Code et d'un modèle de résolution des différends.

Nous sommes conscients qu'un code de conduite des épiceries ne pourra pas répondre à toutes les pressions auxquelles est confrontée la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Canada. Les enjeux sont complexes et prennent appui sur un large éventail de prémisses et de points de vue.

Nous appuyons le processus en cours et nous encourageons vivement l'adoption volontaire et à grande échelle du Code de conduite des épiceries afin qu'il puisse être rapidement mis en œuvre et contribue à améliorer la solidité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada tout en renforçant la confiance des consommateurs. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et Monsieur André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

