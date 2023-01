OTTAWA, ON, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Le Canada, le Mexique et les États-Unis condamnent les atteintes à la démocratie et à la passation pacifique des pouvoirs survenues le 8 janvier au Brésil. Nous sommes solidaires du Brésil au moment où il tente de protéger ses institutions démocratiques. Nos gouvernements soutiennent le libre arbitre du peuple brésilien. Nous sommes impatients de travailler de pair avec le président Lula afin d'obtenir des résultats pour nos pays, l'hémisphère occidental et le reste du monde.

