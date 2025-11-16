WINNIPEG, MB, le 16 nov. 2025 /CNW/ - « Nous, le premier ministre Mark Carney et le premier ministre Wab Kinew, travaillons ensemble pour bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus prospère. Au cœur de cette nouvelle stratégie, il y a de nouvelles infrastructures d'intérêt national : des ports, des mines, des corridors commerciaux et d'autres grands projets qui nous permettront de réaliser notre plein potentiel.

La société Couronne-Autochtones proposée par le Manitoba et le leadership exercé par le premier ministre Wab Kinew pour veiller à ce que les peuples autochtones puissent participer activement à façonner l'avenir de notre pays correspondent aux objectifs que nous nous sommes fixés pour transformer notre pays et tiennent compte de l'importance de mener des consultations dès les premières étapes de l'élaboration des projets.

Dans le cadre d'un partenariat avec les peuples autochtones, le Canada et le Manitoba collaborent à la mise en œuvre du projet Port de Churchill plus, l'une des sept stratégies transformatrices annoncées par le premier ministre qui est, sans aucun doute, essentielle à la prospérité du pays. Nous travaillons ensemble pour démontrer qu'en augmentant la capacité d'exportation dans le Nord par l'intermédiaire de la baie d'Hudson, nous pourrons accroître et diversifier le commerce avec l'Europe et d'autres partenaires, tout en raccordant mieux Churchill au reste du Canada.

La soumission d'une stratégie transformatrice à l'examen du Bureau des grands projets permet de définir une vision et d'établir les composantes de base nécessaires pour obtenir des résultats concrets. À cet égard, il faut déterminer les intervenants qui doivent être réunis pour définir la vision, cerner les éléments concurrentiels et économiques d'une occasion, et établir l'ordre de priorité des travaux afin de déterminer ce qui peut être accompli à court terme pour faire progresser la stratégie et atteindre les résultats à long terme visés par celle-ci.

Dans cette optique, depuis que le projet Port de Churchill plus a été inscrit sur la liste des stratégies transformatrices du Bureau des grands projets le 11 septembre dernier, le Canada et le Manitoba travaillent activement à l'élaboration d'une charte de projet et d'une analyse de rentabilité connexe afin de faire avancer ce dossier. Lorsqu'un conseil d'administration de la société Couronne-Autochtones du Manitoba sera mis sur pied, cette dernière deviendra un partenaire à part entière dans le cadre des travaux.

Cette solide collaboration démontre que le projet Port de Churchill plus est une priorité et veillera à ce qu'il passe de l'étape de l'examen à celle de la mise en œuvre. Des progrès importants ont été réalisés jusqu'à présent, et la cadence ne fera que s'accélérer. Par exemple, certaines des tâches essentielles comprennent l'évaluation des analyses de rentabilité pour la mise en place d'infrastructures essentielles qui favorisent un développement économique concurrentiel, des projets intéressants dirigés par le secteur privé et capables d'attirer des capitaux privés, tout en faisant progresser les intérêts nationaux du Canada.

À cette fin, le premier ministre annonce que le gouvernement du Canada accordera un financement à I'Arctic Research Foundation afin qu'elle réalise une étude de faisabilité visant à déterminer la voie à suivre pour le déploiement et l'exploitation futurs de brise-glaces spécialisés, de remorqueurs capables de briser la glace et de navires de recherche au port de Churchill.

Par ailleurs, le premier ministre Kinew annonce un investissement de 51 millions de dollars pour l'Arctic Gateway Group afin d'améliorer les immobilisations du chemin de fer de la baie d'Hudson et de construire une nouvelle installation de stockage de minéraux critiques au port de Churchill. Cela porte à 87,5 millions de dollars l'investissement total de la province dans le projet et à 262,5 millions de dollars l'investissement conjoint fédéral-provincial sur cinq ans, qui comprend le financement fédéral de 175 millions de dollars annoncé en mars 2025.

Aujourd'hui, le premier ministre Wab Kinew et le premier ministre Carney se sont engagés à accélérer ces travaux afin de pouvoir présenter la stratégie et le plan pour Churchill au printemps 2026. »

