OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - « En cette période de transformation à l'échelle mondiale, marquée par une concurrence géopolitique et l'émergence d'un nouvel ordre international, le Canada et la Finlande partagent une conviction commune : il faut miser sur l'autonomie et la coopération stratégiques afin de préserver notre sécurité et notre prospérité communes dans un monde de plus en plus incertain. Notre vision repose sur le réalisme fondé sur des valeurs : nous défendons les valeurs universelles, respectons la diversité et reconnaissons que les défis mondiaux doivent être relevés par une coopération d'envergure qui transcende les partenariats traditionnels. C'est donc dans cette optique que nous investissons dans nos populations, nos économies et notre sécurité, et ce, tout en établissant des coalitions qui reposent sur des valeurs et des intérêts communs. À titre de partenaires de confiance, d'Alliés et d'amis, nous nous sommes rencontrés à Ottawa le 14 avril 2026 afin de promouvoir un programme axé sur l'avenir concernant la prochaine phase des relations entre le Canada et la Finlande; celui-ci porte principalement sur la coopération dans l'Arctique et le secteur maritime, ainsi que dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la résilience et des technologies de pointe.

Accroître la coopération dans l'Arctique et dans le domaine maritime

En tant que nations arctiques, nous ferons progresser nos priorités communes en renforçant la recherche, l'éducation - y compris l'éducation dirigée par les peuples autochtones - et la mise en commun des connaissances, ainsi qu'en approfondissant notre coopération dans les domaines de la sécurité dans l'Arctique, de la sûreté maritime et des capacités dans les régions polaires. Nous tirerons parti de nos connaissances du monde circumpolaire pour mettre en œuvre un programme de recherche commun entre les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche et les infrastructures. En nous appuyant sur la coopération étroite qui existe déjà dans les domaines de la construction navale, des navires pouvant naviguer dans les glaces et technologies connexes, de la lutte contre les changements climatiques et des infrastructures dans l'Arctique, nous consoliderons nos capacités collectives à l'appui du développement durable de l'Arctique, de la sécurité des Alliés et d'une navigation sûre et responsable dans les eaux nordiques.

À cet égard, nous saluons la signature du protocole d'entente Canada-Finlande sur le secteur maritime, qui jette les bases d'une coopération accrue au chapitre des capacités maritimes et de navigation dans les glaces. Celui-ci porte notamment sur la collaboration relative à la construction de brise-glaces, à l'écosystème industriel maritime dans son ensemble, dont les petites et moyennes entreprises (PME) qui soutiennent la construction navale, ainsi qu'aux travaux menés conjointement dans le cadre du Pacte de collaboration sur les brise-glaces. Ce protocole d'entente vise à resserrer les liens entre les industries et les instituts de recherche du Canada et de la Finlande, tout en favorisant l'innovation dans les domaines de la construction navale, des ports et des technologies maritimes.

Resserrer la coopération à l'égard de la défense, de la sécurité et de la résilience

En tant qu'Alliés membres de l'OTAN, le Canada et la Finlande réitèrent leur détermination commune à promouvoir l'ordre international fondé sur des règles et à garantir leur sécurité mutuelle. Nous allons resserrer notre coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité grâce au partage de renseignements, à la tenue d'entraînements et à des projets d'interopérabilité. Nous entamons des négociations en vue de conclure un accord-cadre Canada-Finlande sur la sécurité de l'information afin de renforcer le partage de renseignements, d'approfondir notre coopération sur le plan de la défense et d'offrir de nouvelles possibilités à nos industries. Nous continuerons de saisir les occasions de nous entraîner ensemble, tant en Finlande qu'au Canada, dans le cadre d'exercices comme Cold Response et l'opération Nanook. Nous resterons indéfectibles quant à notre soutien à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le contexte de la guerre d'agression menée par la Russie. La sécurité de l'Ukraine fait partie intégrante de la sécurité de l'Europe et de la zone euro-atlantique.

Nous collaborerons afin de respecter notre engagement d'investir 5 % de notre produit intérieur brut (PIB) dans notre défense et notre sécurité d'ici 2035. Pour ce faire, nous reconnaissons qu'il faudra consolider nos assises industrielles de défense. Ainsi, nos deux pays se pencheront sur différents moyens financiers permettant de mobiliser les capitaux nécessaires pour soutenir la production de défense dans les pays alliés et partenaires. Nous étendrons notre coopération afin de lutter contre les menaces hybrides, de renforcer la résilience de l'ensemble de la société et d'améliorer l'état de préparation dans l'Arctique et ailleurs. Nous coopérerons étroitement et ferons preuve de leadership dans le cadre des activités menées par le Centre européen d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides, établi à Helsinki.

Coopération dans le domaine des technologies de pointe et dans des secteurs stratégiques

Nous nous félicitons de la Déclaration commune du Canada et de la Finlande sur la coopération en matière de souveraineté technologique et d'intelligence artificielle (IA), qui vise à élargir la coopération dans le domaine des technologies de pointe de manière à générer des retombées économiques dans les deux pays. Nous resserrerons notre coordination en vue de renforcer la souveraineté technologique, ce qui contribuera à accroître nos capacités et à réduire nos dépendances dans un paysage numérique de plus en plus disputé. Nous comptons notamment étudier l'adhésion éventuelle de la Finlande à l'Alliance pour la souveraineté technologique.

Nous collaborerons dans les domaines de la recherche et de l'innovation liées au calcul de haut rendement et à l'IA, notamment en permettant l'adoption de l'IA par l'ensemble de l'industrie et des administrations publiques et en cernant des occasions d'investissement dans les PME. Nous poursuivrons également notre coopération dans le cadre d'activités de recherche et développement portant sur les technologies de communications réseau sur lesquelles s'appuiera une infrastructure d'IA souveraine. Nous comptons notamment favoriser les possibilités de croissance offertes à nos industries des télécommunications au moyen d'initiatives multilatérales comme la Coalition mondiale sur les télécommunications. Les giga-usines d'IA utiliseront une puissance de calcul colossale pour concevoir, développer et déployer des modèles et des applications d'IA de pointe. Dans ce contexte, nous saluons la coopération de longue date entre Exportation et développement Canada et la société Nokia, et prenons acte du protocole d'accord conclu cette semaine visant à soutenir les efforts de Nokia pour construire des giga-usines d'IA.

Nous explorons des possibilités de coopération dans les domaines du calcul de haut rendement, de l'IA, des services de données et d'initiatives conjointes connexes menées par le truchement du CSC - IT Center for Science en Finlande et de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Cela permettra l'établissement d'une collaboration dans des domaines d'application comme les données relatives à la santé, les sciences de la Terre et la recherche sur l'Arctique.

Conscients que l'importance stratégique des technologies quantiques ne cesse de s'accroître, nous explorerons des moyens de promouvoir l'atteinte d'objectifs communs en ce qui a trait à la recherche, à l'innovation, à la commercialisation et au perfectionnement de la main-d'œuvre dans le domaine des technologies quantiques, notamment dans le cadre d'une mission commerciale canadienne en Finlande consacrée aux technologies quantiques. Compte tenu de nos engagements internationaux généraux, nous resserrerons les liens entre les écosystèmes quantiques du Canada et de la Finlande dans leur ensemble, notamment entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises technologiques en démarrage ou déjà établies, de manière à en tirer des avantages économiques mutuels.

Les minéraux critiques seront le moteur des technologies de l'avenir et de nos économies. Étant donné les similitudes entre les reliefs géographiques du Canada et de la Finlande, nous renforcerons l'élaboration et la mise en œuvre conjointes par nos commissions géologiques nationales de projets de recherche géoscientifique sur les minéraux critiques et sur l'Arctique, et d'activités de recherche géoscientifique au sens large, en conformité avec le Partenariat stratégique Canada - UE sur les matières premières. Nous comptons notamment assurer le renforcement des échanges techniques sur les méthodologies et les ensembles de données afin de rendre les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques plus sûres et d'ajouter une nouvelle facette à la coopération globale entre le Canada et l'UE.

Nous travaillerons ensemble pour stimuler le commerce et les investissements bilatéraux, notamment en tirant parti de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, afin de renforcer les partenariats entre les industries et d'établir des chaînes d'approvisionnement fiables et résilientes, aptes à favoriser la croissance à long terme et la mise en place d'économies vertes et concurrentielles. La participation d'une importante délégation commerciale composée de dirigeants finlandais issus des secteurs maritime, minier, de la défense et de l'aérospatiale, ainsi que des secteurs de la connectivité avancée comme l'espace, l'IA et les technologies quantiques, crée de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les entreprises des deux pays.

Pour donner suite à la Déclaration commune du Canada et de la Finlande sur le partenariat stratégique en matière de politique étrangère et de sécurité du 19 août 2025, nos ministres des Affaires étrangères ont élaboré un plan d'action visant à renforcer la coopération dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de l'Arctique et de la collaboration multilatérale.

Notre coopération reflète notre adhésion commune à l'idée que nous sommes plus forts lorsque nos sociétés sont résilientes, inclusives et préparées pour l'avenir, lorsque nos économies sont diversifiées et axées sur l'innovation, et lorsque nos alliances sont fondées sur le respect et la confiance. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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