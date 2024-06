L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, souhaitent aux francophones et francophiles du Canada une excellente Saint-Jean-Baptiste.

OTTAWA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre de Patrimoine canadien, et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, ont fait la déclaration suivante à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste :

« Pour les millions de Canadiens et Canadiennes qui chérissent cette magnifique langue qu'est le français, la Saint-Jean-Baptiste est un moment de rassemblement et de fierté. Aujourd'hui, nous célébrons la beauté et la richesse de la langue et de la culture d'expression française au Canada, en plus de réitérer notre volonté de les préserver.

La récente modernisation de la Loi sur les langues officielles et le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 reflètent l'engagement du gouvernement du Canada à protéger et à promouvoir le français de façon plus soutenue. Ces mesures favorisent l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire, tout en encourageant l'apprentissage, l'acceptation et l'appréciation de nos deux langues officielles.

En ce 24 juin, nous vous invitons à célébrer la francophonie canadienne en participant à l'une des nombreuses activités communautaires qui se déroulent d'un bout à l'autre du pays.

Bonne Saint-Jean-Baptiste! »

SOURCE Patrimoine canadien

