OTTAWA et HALIFAX, le 31 juillet 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Mark Furey, Procureur général et ministre de la Justice, ont émis la déclaration suivante :

« L'honorable A. Anne McLellan nous a avisés qu'elle ne participera pas à l'enquête publique concernant les événements tragiques qui ont eu lieu les 18 et 19 avril 2020.

Mme McLellan continue de soutenir la décision d'une enquête publique. Cependant, elle ne peut s'investir adéquatement pour mener ses responsabilités comme commissaire dans le contexte d'une enquête.

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance de son professionnalisme et de son travail acharné pour assurer la sécurité des Canadiens, des Canadiennes et de nos collectivités.

L'enquête se poursuivra et les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse tiendront les Canadiens et les Canadiennes au courant de la nomination des commissaires pour l'enquête publique. »

