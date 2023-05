SÉOUL, République de Corée, le 17 mai 2023 /CNW/ - Nous, le président Yoon Suk Yeol de la République de Corée et le premier ministre Justin Trudeau du Canada, nous sommes rencontrés aujourd'hui à Séoul. Nous avons réaffirmé la vigueur et la profondeur des liens d'amitié qui unissent nos pays, à l'heure où nous célébrons le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la République de Corée et le Canada.

Ancrée dans les liens étroits entre nos peuples qui remontent à la fin du 19e siècle, notre amitié s'est resserrée sur les champs de bataille de la guerre de Corée. Au cours des six dernières décennies, nos relations se sont rapprochées, que ce soit à la faveur de l'ouverture d'ambassades dans nos pays respectifs ou de la signature de l'Accord de libre-échange Canada-Corée et de l'Accord de coopération en science, technologie et innovation. Chaque jour, nos liens se resserrent grâce à notre volonté commune de promouvoir et de protéger la démocratie, la primauté du droit, les droits de la personne et le multilatéralisme. Les populations de la République de Corée et du Canada y contribuent également en façonnant nos communautés, reflétant ainsi la richesse et les multiples facettes de notre relation.

Dans le cadre de leur stratégie respective pour l'Indo-Pacifique, la République de Corée et le Canada partagent la même vision d'une région sûre, libre, prospère, inclusive et durable, où le potentiel de synergies et de coopération est grand. Nos deux pays sont investis et actifs à l'échelle internationale et souhaitent vivement faire progresser leurs valeurs et priorités communes au sein des forums multilatéraux et régionaux, notamment aux Nations Unies, au G20 et à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et en travaillant en partenariat avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord (OTAN) et le G7 et au sein de ces instances. Nous voulons également collaborer avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), dont nous avons réaffirmé le caractère fondamental dans notre stratégie respective pour l'Indo-Pacifique.

La République de Corée et le Canada ne sont pas seulement des amis et des partenaires, mais également des voisins dans la région stratégique du Pacifique Nord - une région d'importance capitale dans notre stratégie respective pour l'Indo-Pacifique. La stabilité, la sécurité et le caractère durable du Pacifique Nord sont de plus en plus importants pour l'avenir de nos peuples. Ainsi, nous sommes déterminés à faire progresser nos intérêts communs dans la région, de concert avec nos partenaires aux vues similaires, et à résoudre plus efficacement nos difficultés communes de manière collective. Pour y arriver, nous avons convenu d'étudier les possibilités de coopération entre les pays du Pacifique Nord, en fonction de valeurs communes et dans un objectif de prospérité et de sécurité économique partagées.

La visite fructueuse du président Yoon à Ottawa en septembre dernier, la première visite bilatérale de sa présidence, a marqué une nouvelle étape dans les relations entre la République de Corée et le Canada. En effet, nous avons convenu de porter nos relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en tenant compte de cinq priorités communes articulées autour des valeurs, de la sécurité, de la prospérité, du caractère durable et plus encore.

En septembre dernier, nous avons déclaré que pour la République de Corée et le Canada, « l'union fait la force ». La rencontre d'aujourd'hui nous a donné l'occasion d'examiner les progrès importants que nous avons réalisés dans la mise en œuvre du partenariat stratégique global et de discuter des moyens par lesquels nous pourrons faire avancer notre partenariat et resserrer encore davantage notre relation afin d'offrir un avenir plus lumineux, plus sûr et plus durable aux gens de nos pays.

L'union fera la force pour parvenir à un monde plus pacifique, démocratique et juste

Nous avons convenu de continuer à travailler ensemble afin de promouvoir et de défendre le système international fondé sur des règles, la démocratie, la liberté, les droits de la personne et l'égalité des sexes. À cette fin, nos deux pays coopéreront de près à l'échelon bilatéral, régional et multilatéral, notamment aux Nations Unies et dans le cadre d'activités collectives de diverses initiatives et organisations, telles que la Coalition pour la liberté en ligne, la Coalition pour la liberté des médias et la Communauté des démocraties.

Le Canada se réjouit que la République de Corée ait annoncé récemment son intention de tenir le troisième Sommet pour la démocratie. Les deux pays sont impatients de donner suite à l'important élan donné par cette initiative et de favoriser un renouveau démocratique.

Nous avons aussi discuté des effets des nouvelles technologies sur les valeurs et les institutions démocratiques et des menaces que représentent la désinformation et la guerre de l'information. Nous avons ainsi convenu de travailler de près ensemble afin d'élaborer, de concert avec d'autres pays aux vues similaires, des politiques ancrées dans l'inclusion, les droits de la personne et la primauté du droit, pour assurer notre défense contre la désinformation en ligne et améliorer la résilience des citoyens et des sociétés face à ce phénomène. Nous avons réitéré notre engagement à collaborer avec des partenaires aux vues similaires, notamment dans le cadre de forums comme le Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, afin de promouvoir notre vision commune du développement et de l'usage responsables de l'intelligence artificielle. Nous avons aussi convenu de coopérer afin de raffermir les cadres de gouvernance multilatéraux visant l'usage et l'application de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques.

Le premier ministre Trudeau a réitéré que le Canada appuie les objectifs de l'Initiative audacieuse de la République de Corée pour arriver à une péninsule coréenne dénucléarisée, pacifique, unie et prospère. Ainsi, le Canada augmentera sa présence navale et sa participation aux opérations multinationales menées dans la région, telles que le travail réalisé conjointement pour surveiller le respect des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord).

Le Canada reste déterminé à travailler de près avec la République de Corée et la communauté internationale pour contrer les activités de la République populaire démocratique de Corée qui enfreignent les résolutions du Conseil de sécurité et déstabilisent la région du Pacifique Nord. Nous avons condamné les programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée et exhorté ce pays à reprendre les pourparlers de dénucléarisation, qui ouvriraient la voie à la paix, à la sécurité et à la prospérité durables.

De plus, la République de Corée et le Canada sont vivement préoccupés par les graves violations des droits de la personne en République populaire démocratique de Corée et le mépris complet de ce régime envers le bien-être de son peuple. Nous restons résolus à renforcer notre coopération afin de protéger et de promouvoir les droits de la personne en République populaire démocratique de Corée, d'exiger des comptes et d'améliorer les conditions de vie du peuple nord-coréen. Pour y parvenir, nous avons annoncé aujourd'hui que le Canada et la République de Corée travailleront de concert à l'avancement des droits de la personne en République populaire démocratique de Corée.

Le premier ministre Trudeau a salué les mesures importantes que le président Yoon a prises pour améliorer les relations entre la République de Corée et le Japon et a offert son appui si les deux pays souhaitent élargir leur coopération et l'orienter vers l'avenir, ce qui contribuerait à la paix et à la stabilité dans la région.

Nous avons condamné dans les termes les plus forts l'invasion à grande échelle illégale et injustifiable de la Russie en Ukraine et nous continuerons de travailler de près ensemble, de concert avec la communauté internationale, pour donner suite aux graves violations du droit international et des droits de la personne par la Russie. Les agissements violents de la Russie constituent une menace fondamentale à la paix et à la sécurité dans le monde, dont dépendent la stabilité et la prospérité à long terme de nos pays.

Nous avons réitéré notre soutien inébranlable envers l'Ukraine et son peuple. La République de Corée et le Canada restent déterminés à protéger et à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous continuerons d'offrir à l'Ukraine le soutien politique, sécuritaire, économique et humanitaire dont elle a besoin et nous coordonnerons nos actions avec les plans à long terme de nos partenaires aux vues similaires pour veiller à l'indépendance, à la sécurité et à la stabilité de l'Ukraine.

Nous avons réaffirmé notre ferme adhésion aux règles et aux normes internationales, dont la liberté de navigation et de survol ainsi que la raison d'être et les principes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et nous avons fait part de notre opposition à tout changement unilatéral du statu quo.

Pour défendre la paix et la liberté dans la région et le reste du monde, la République de Corée et le Canada doivent renforcer leur collaboration au chapitre de la défense et de la sécurité. À cette fin, le ministère de la Défense nationale de la Corée et le ministère de la Défense nationale du Canada ont décidé d'accroître leur collaboration et d'améliorer leur coopération bilatérale en matière de défense. De plus, nous avons récemment signé des protocoles d'entente sur la coopération en matière de recherche et développement et le matériel de défense. Ces ententes favoriseront le dialogue et la coopération globale entourant le matériel de défense et la recherche et le développement, notamment l'échange de renseignements techniques, les prêts de matériel et les activités mixtes d'essai et d'évaluation, et elles aideront à harmoniser les exigences en matière de défense et de sécurité nationale entre la République de Corée et le Canada.

Dans le cadre de notre partenariat élargi sur le plan de la défense et de la sécurité, nous nous sommes également réjouis de l'annonce faite récemment par nos ministres des Affaires étrangères concernant le lancement de négociations entourant un éventuel accord sur la sécurité de l'information dans le domaine de la défense et de la sécurité industrielle, qui contribuera à renforcer notre coopération bilatérale en matière de sécurité et à accroître le partage d'information et la collaboration sur le plan de la défense.

De plus, la République de Corée et le Canada exploreront la possibilité de travailler de plus près dans les domaines de la sécurité maritime et de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Le Canada intensifiera sa coopération avec la République de Corée dans ce domaine dans la région du Pacifique Nord.

Nous avons aussi discuté de notre attachement mutuel envers le maintien de la paix et la question des femmes, de la paix et de la sécurité. En ce sens, nous nous sommes engagés à trouver des moyens concrets de promouvoir et d'accroître la participation des femmes dans les domaines de la défense et de la sécurité, des opérations de paix et des négociations de paix.

Nous renforcerons également notre coopération dans le cadre de la lutte contre les menaces non traditionnelles à la sécurité qui déstabilisent de plus en plus nos sociétés, y compris les changements climatiques, la santé et la sécurité alimentaire ainsi que les cybertechnologies et les nouvelles technologies perturbatrices.

L'union fera la force pour parvenir à une croissance durable et à la prospérité pour tous

La République de Corée et le Canada savent que pour réaliser les priorités communes que sont la protection des valeurs démocratiques et de la primauté du droit, le renforcement de la paix et de la sécurité, la lutte contre les changements climatiques et la création d'emplois et la prospérité pour tous, il faudra aussi resserrer la coopération et la coordination à l'égard des questions de sécurité économique, de science, de technologie et d'innovation, de résilience face au climat et de responsabilité environnementale.

Nous partageons la conviction selon laquelle la prospérité dépend d'un système commercial multilatéral fondé sur des règles, et nous continuerons de collaborer dans divers forums multilatéraux, dont l'OMC et en particulier le Groupe d'Ottawa.

Nous resserrerons nos relations commerciales et économiques dans la région indo-pacifique et travaillerons de concert avec d'autres partenaires de cette région pour faire avancer nos priorités communes et nos intérêts économiques. Dans cet esprit, le président Yoon salue la volonté du Canada de participer au Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité et l'appuie dans sa démarche, qui requerra le consensus des membres du Cadre.

En solidarité, la République de Corée et le Canada favoriseront un ordre économique régional plus ouvert, prévisible, durable et inclusif. Nous avons d'ailleurs accueilli favorablement les résultats du premier dialogue de haut niveau sur la sécurité économique entre nos ministres respectifs des Affaires étrangères et de l'Industrie. La République de Corée et le Canada continueront de travailler de près ensemble afin de coordonner leurs priorités en matière de sécurité économique, notamment pour ce qui est d'instaurer un climat d'investissement prévisible, de tenir compte des technologies avancées et émergentes, d'attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements dans la région, d'intégrer des petites et moyennes entreprises dans les chaînes de valeur mondiales et de créer des emplois durables. Par ailleurs, nous exprimons notre opposition à la coercition économique et nous restons déterminés à maintenir un système économique mondial fondé sur des règles.

Afin d'améliorer encore plus notre compréhension mutuelle des menaces, des difficultés et des occasions liées à notre stabilité économique, au commerce et à l'investissement et d'améliorer notre capacité d'action à ces égards, nous annonçons le lancement d'un dialogue sur les politiques économiques entre les hauts fonctionnaires de nos ministères respectifs des Affaires étrangères.

Nous avons également été témoins de la signature du Protocole d'entente sur la coopération en matière de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, de transition vers les énergies propres et de sécurité énergétique. Ce protocole d'entente permettra d'améliorer davantage la coopération entre la République de Corée et le Canada en vue de renforcer et de protéger les chaînes d'approvisionnement liées à l'énergie propre et aux minéraux critiques. Ces mesures viendront également favoriser le développement de technologies propres qui propulseront une croissance économique verte et durable et feront de la République de Corée et du Canada des acteurs compétitifs sur la scène mondiale dans des domaines comme les batteries et les véhicules zéro émission.

En s'appuyant sur la réussite de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée, nos gouvernements travailleront ensemble afin de resserrer davantage les liens commerciaux bilatéraux et d'aplanir les obstacles à la circulation des biens et des services entre nos pays. Ces efforts garantiront la création d'emplois, en particulier dans la classe moyenne des deux économies. La République de Corée et le Canada ont en commun de nombreux enjeux économiques, et nous pouvons tirer parti de nos connaissances respectives pour les résoudre, particulièrement au moyen de la coopération et d'échanges commerciaux dans des secteurs comme les technologies de l'information et des communications, l'intelligence artificielle et les sciences de la vie. La République de Corée et le Canada s'engagent en outre à entretenir un dialogue pour améliorer la coopération en matière de recherche agricole, puisque les deux pays s'intéressent à l'agriculture et aux systèmes alimentaires durables.

La triple crise des changements climatiques, de la perte de la biodiversité et de la pollution est l'enjeu planétaire le plus dévastateur et le plus menaçant pour la paix et la sécurité, la prospérité économique et la cohésion sociale. Nous sommes déterminés à prendre des mesures ambitieuses pour résoudre cette crise, en atténuer les effets et favoriser la responsabilité environnementale, pour le bien des prochaines générations. Nous croyons que la croissance économique et la protection environnementale peuvent aller de pair. Nos efforts conjoints mèneront à des économies et à des populations plus résilientes et favoriseront l'innovation par l'intermédiaire de solutions propres et vertes à la crise climatique.

La République de Corée et le Canada se sont tous deux engagés à freiner et à renverser la perte de la biodiversité d'ici 2030 par la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal et la révision des stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité d'ici la COP16 en 2024. Nous pouvons faire progresser la mise en œuvre de ce cadre ambitieux en nous efforçant collectivement de freiner et de renverser la perte de la biodiversité et de remettre la nature sur la voie du rétablissement d'ici 2050.

Le premier ministre Trudeau a salué la décision du président Yoon de se joindre au Défi mondial de la tarification du carbone. Cette initiative menée par des leaders et lancée par le premier ministre Trudeau à la COP26 en 2021 établit un objectif concret quant à l'étendue de la tarification du carbone dans le monde afin de stimuler l'action et l'ambition. De plus, elle réunit les dirigeants autour de cet enjeu, met en lumière les initiatives qui sont entreprises, appuie les nouveaux systèmes de tarification et permet de faire un suivi des progrès collectifs. La République de Corée est le premier pays d'Asie à prendre part au Défi, ce qui fait d'elle un leader de la coopération régionale en matière de changements climatiques et de sécurité énergétique.

Le premier ministre Trudeau a également salué la participation de plusieurs administrations locales de la République de Corée à l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon ainsi que la coopération du pays avec le Canada à l'égard des petits réacteurs modulaires et d'autres solutions de technologie propre telles que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. La République de Corée et le Canada continueront de mettre en commun des connaissances et des pratiques exemplaires pour soutenir le passage de la production d'électricité à partir du charbon à l'énergie propre.

Déterminés à protéger les océans pour qu'ils soient propres et exempts de plastique, nous continuerons de lutter ensemble contre la pollution par le plastique.

L'union fera la force si nous misons sur les liens entre nos peuples

Nous avons insisté sur les liens profonds entre nos peuples, qui sont à la base de nos relations bilatérales robustes. Nous croyons que la force de nos institutions démocratiques, la cohésion et la résilience de nos sociétés et l'esprit novateur, créatif et entrepreneurial qui sont au cœur de notre prospérité dépendent de notre capacité à investir dans nos populations et à leur donner des moyens d'agir, tout en favorisant l'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion.

La République de Corée et le Canada restent déterminés à instaurer les conditions permettant à tous, y compris les femmes et les filles, les minorités et les jeunes, de contribuer de manière considérable au développement de sociétés pacifiques et prospères, à l'échelle nationale et internationale. Nous convenons de poursuivre notre proche collaboration et notre échange de pratiques exemplaires afin de resserrer le tissu social et économique de nos sociétés.

Aujourd'hui, nous avons fièrement annoncé le renouvellement d'un accord sur la mobilité des jeunes qui prévoit un quota annuel de 12 000 personnes et s'appuie sur le protocole d'entente établi en 1995. Cet accord offre de plus grandes possibilités de travail et de voyage aux jeunes Coréens et Canadiens, ce qui favorisera les échanges entre nos populations et permettra à ces jeunes de vivre des expériences dans l'autre pays. Ce sera là une étape charnière pour aider les futures générations à mieux se comprendre.

Nous avons également hâte à l'année 2024-2025, désignée l'« année des échanges culturels » entre la République de Corée et le Canada. Cette initiative donnera l'occasion aux Canadiens et aux Coréens de célébrer les réalisations de nos artistes, créateurs, innovateurs et intellectuels tout en resserrant les liens au moyen du dialogue et de la collaboration. L'initiative permettra également d'encourager les partenariats culturels et d'entreprendre des projets dans divers domaines, tels que la culture, les arts, le sport et les industries créatives.

Dans le cadre de notre stratégie pour l'Indo-Pacifique respective, nous nous sommes aussi engagés à investir plus pour soutenir les gens de la région et offrir une aide au développement à nos partenaires régionaux, en particulier en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique. L'objectif est de favoriser la résilience, de lutter contre les changements climatiques et d'appuyer une croissance durable.

L'union fera la force pour parvenir à un avenir plus lumineux

Notre rencontre d'aujourd'hui nous a permis de réaffirmer les liens profonds qui unissent la République de Corée et le Canada, les valeurs et les intérêts que nous avons en commun ainsi que notre engagement à continuellement renforcer et élargir notre partenariat stratégique global aux multiples facettes, notamment dans la région indo-pacifique et dans la région du Pacifique Nord.

Nous avons en outre demandé à nos ministres des Affaires étrangères de collaborer avec leurs collègues du Conseil des ministres afin de diriger l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action énonçant les initiatives et les efforts concrets qui permettront de réaliser chacune des cinq priorités du partenariat stratégique global.

Le premier ministre Trudeau a remercié le président Yoon pour son invitation et son hospitalité et a conclu en affirmant qu'il se réjouissait de la présence prochaine du président Yoon au Sommet du G7 à Hiroshima et au Sommet de l'OTAN à Vilnius. Sa présence à ces deux rencontres témoignera de la volonté de la République de Corée de devenir un État pivot mondial et offrira l'occasion de discuter plus en profondeur de notre coopération à l'égard de certains enjeux abordés aujourd'hui.

Adoption d'une vision prospective pour renforcer notre partenariat

Au terme de cette visite historique, la République de Corée et le Canada sont disposés à adopter une vision prospective qui façonnera l'avenir de nos relations bilatérales. Nous avons réalisé des progrès importants, en renforçant notre partenariat stratégique global par des initiatives et des accords concrets. Nous avons également lancé le dialogue de haut niveau sur la sécurité économique, signé un protocole d'entente sur la coopération à l'égard des chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques, de la transition vers l'énergie propre et de la sécurité énergétique, et renouvelé l'accord sur la mobilité des jeunes (programme vacances-travail).

Forts de ces réalisations, nos pays sont unis dans la volonté commune de renforcer la démocratie, de promouvoir la paix et la sécurité, et de promouvoir la croissance durable et la prospérité pour tous. La République de Corée et le Canada continueront à travailler ensemble pour renforcer les capacités de leurs populations, faire progresser l'innovation et défendre les droits de la personne et l'égalité des sexes. Au moment d'entamer les 60 prochaines années de nos relations bilatérales, nous sommes unis dans notre détermination à réaliser des progrès concrets dans le cadre de notre partenariat stratégique global, à relever les défis régionaux et mondiaux et à créer des occasions durables pour les populations de nos pays.

