VIENTIANE, Laos, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Nous, les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et le Canada, nous sommes réunis à Vientiane, en République démocratique populaire du Laos, le 10 octobre 2024, à l'occasion du Sommet extraordinaire ANASE-Canada sur l'amélioration de la connectivité et de la résilience de l'ANASE, à l'appui des priorités mises de l'avant par la RDP du Laos dans le cadre de sa présidence de l'ANASE en 2024;

Rappelons la mise sur pied du Partenariat stratégique ANASE-Canada le 6 septembre 2023 et RÉAFFIRMONS notre engagement commun à relever ensemble les nouveaux défis, notamment par la coopération dans le cadre de mécanismes dirigés par l'ANASE, comme le Forum régional de l'ANASE;

Insistons sur l'importance d'adhérer aux principes directeurs, valeurs communes et normes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la Charte de l'ANASE, le Traité d'amitié et de coopération dans l'Asie du Sud-Est et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982;

Reconnaissons la longue tradition de coopération entre l'ANASE et le Canada depuis l'établissement de leur dialogue en 1977;

Notons que les perspectives de l'ANASE sur l'Indo-Pacifique et la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique contiennent toutes deux des principes fondamentaux pertinents pour la promotion d'une architecture régionale axée sur l'ANASE, ouverte, inclusive, transparente et fondée sur des règles qui respecte le droit international;

Reconnaissons le soutien sans faille du Canada à l'égard de la centralité de l'ANASE au sein de l'architecture régionale en constante évolution, ce qui démontre la volonté du Canada de favoriser la paix, la sécurité et la prospérité dans la région ainsi que l'intégration de l'ANASE et le processus d'établissement de la communauté de l'ANASE;

Appuyons le thème de la présidence de l'ANASE de cette année, à savoir : « ANASE : améliorer la connectivité et la résilience »;

Notons que le Canada, qui présidera le G7 en 2025, souhaite vivement prendre en compte les points de vue des États membres de l'ANASE dans le cadre de sa présidence.

Par la présente, nous déclarons les intentions suivantes :

1. Étendre la collaboration dans le cadre du Partenariat stratégique ANASE-Canada qui mettra notamment l'accent en 2024-2025 sur la coopération numérique entre l'ANASE et le Canada, et sur un engagement commercial accru du Canada dans la région de l'ANASE.

2. S'appuyer sur le Plan d'action pour mettre en œuvre la Déclaration conjointe sur le partenariat renforcé ANASE-Canada (2021-2025) et appuyer la Vision 2025 de la communauté de l'ANASE et la Vision 2045 de la communauté de l'ANASE et ses plans stratégiques, ainsi que la mise en œuvre des perspectives de l'ANASE sur l'Indo-Pacifique.

Connectivité

Coopération sur la transformation pour l'avenir numérique

3. Renforcer la coopération numérique entre l'ANASE et le Canada, en notant l'intérêt du Canada à devenir partenaire de dialogue/de développement dans le cadre de la Réunion des hauts responsables ANASE-Canada sur le numérique.

Coopération pour l'intégration et la connexion des économies

4. Renforcer les liens économiques en augmentant les échanges et les investissements entre l'ANASE et le Canada, notamment par le biais de missions commerciales d'Équipe Canada dans la région de l'ANASE.

5. Accroître l'intégration, le développement et la résilience économiques à l'échelle régionale, notamment en concluant un accord de libre-échange ANASE-Canada dans des délais raisonnables, et souligner notre engagement commun à maintenir un système commercial fondé sur des règles et à assurer l'équité, l'ouverture et la liberté des marchés ainsi qu'une croissance et un développement économiques durables et inclusifs.

6. Accueillir favorablement l'ouverture du bureau d'Exportation et développement Canada à Jakarta et de son prolongement prévu à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, dans l'objectif de soutenir les entreprises canadiennes qui font des affaires en Indonésie et dans d'autres marchés de l'ANASE par le biais d'un financement direct aux exportateurs et investisseurs canadiens et en soutenant les acheteurs locaux participant à des projets à contenu canadien.

7. Accueillir favorablement l'établissement du bureau de FinDev Canada à Singapour, qui accélérera le déploiement dans la région des solutions que propose cette organisation en matière de capitaux propres, de financement, de financement mixte et d'aide technique, favorisant ainsi le développement durable et la croissance inclusive par le biais du secteur privé.

Résilience

Coopération environnementale

8. Soutenir les objectifs de l'ANASE visant à améliorer le développement durable, y compris le renforcement de la résilience face aux risques climatiques, aux inondations extrêmes et aux sécheresses, notamment par l'intermédiaire des mécanismes régionaux de l'ANASE et des centres et institutions de l'ANASE concernés.

9. Promouvoir les initiatives de gestion des océans dans la région, conformément au Plan d'action ANASE-Canada, notamment en soutenant la recherche scientifique sur les océans et le climat, en encourageant les initiatives de protection et de conservation de la biodiversité et en renforçant les capacités de surveillance et d'application de la loi.

Sécurité alimentaire

10. Améliorer la coopération technique grâce à l'échange de pratiques exemplaires et au renforcement des capacités de recherche et de développement sur les produits agricoles et l'innovation agroalimentaire dans le secteur agricole afin de favoriser l'établissement de relations commerciales fiables à long terme et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, comme il est énoncé dans la Déclaration commune des dirigeants de l'ANASE et du Canada sur le renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition en réponse aux crises.

11. Accueillir favorablement l'établissement à Manille du premier Bureau de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour la région indo-pacifique, dont la mission consiste à rehausser la coopération entre l'ANASE et le Canada à l'égard de la sécurité alimentaire et à favoriser l'atteinte d'objectifs commerciaux communs dans le secteur agricole.

12. Explorer les possibilités de coopération visant à promouvoir les pratiques de pêche responsables et à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Coopération sur la centralité de l'ANASE

13. Promouvoir la sécurité et la sûreté maritimes, la liberté de navigation et de survol, le commerce libre d'entraves, la confiance mutuelle, la retenue, le non-recours à la force ou à la menace de recours à la force et le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément aux principes universellement reconnus du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, les normes et pratiques recommandées pertinentes de l'Organisation de l'aviation civile internationale et les instruments et conventions pertinents de l'Organisation maritime internationale.

14. Renforcer la coopération visant à maintenir la paix, la sécurité et la stabilité, et à relever les défis traditionnels et non traditionnels en matière de sécurité dans la région, notamment la sécurité maritime, la criminalité transnationale comme la traite des personnes, le trafic de migrants, le trafic de précurseurs illicites et de drogue, la non-prolifération et le désarmement, la cybersécurité et la cybercriminalité, le terrorisme international et l'extrémisme violent, avec le soutien d'initiatives canadiennes de renforcement des capacités, notamment par le biais des programmes d'aide au renforcement des capacités de lutte contre la criminalité et des capacités antiterroristes, et en conformité avec le Forum régional de l'ANASE et la Réunion des hauts responsables ANASE-Canada sur la criminalité transnationale.

Coopération en matière d'autonomisation des femmes et dans le cadre du Programme sur les femmes, la paix et la sécurité (FPS)

15. S'engager à rehausser les efforts visant à promouvoir le Programme sur les femmes, la paix et la sécurité (FPS) à l'échelle mondiale, notamment par l'échange de renseignements et de pratiques exemplaires, l'amélioration de la coopération en matière de sécurité dans le contexte des FPS au sein des mécanismes dirigés par l'ANASE, le lancement d'une initiative régionale sur les FPS, l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix et, au niveau régional, l'initiative « Renforcer le pouvoir économique des femmes pour instaurer une paix durable » et la coopération avec ONU Femmes, ainsi que par une initiative de 8,5 millions de dollars canadiens pour soutenir les efforts menés par l'ANASE en vue de faire avancer le programme FPS, y compris le soutien à la mise en œuvre et à la localisation du plan d'action régional de l'ANASE pour les FPS.

Coopération en matière d'initiatives de sécurité sanitaire

16. Continuer à promouvoir la sécurité sanitaire et la résilience des systèmes de santé en continuant à soutenir le programme ANASE-Canada d'atténuation de la menace biologique dans la région de l'ANASE, notamment en appuyant l'élaboration et la mise en œuvre de la Déclaration des dirigeants de l'ANASE sur la biosûreté et la biosécurité et le Centre de l'ANASE pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes, ainsi que d'autres collaborations visant à améliorer la préparation et la réponse de la région aux futures crises sanitaires.

17. Resserrer davantage la collaboration dans le cadre du programme ANASE-Canada d'atténuation de la menace biologique dans la région de l'ANASE afin d'accroître les capacités de prévention, de détection et de réaction face à tous les types de menaces biologiques, qu'elles soient d'origine naturelle, accidentelle ou délibérée.

Coopération en matière de gestion des catastrophes

18. Approfondir la coopération entre l'ANASE et le Canada pour soutenir la mise en œuvre du programme de travail 2021-2025 de l'Accord de l'ANASE sur la gestion des catastrophes et les interventions d'urgence et du prochain programme de travail, ainsi que renforcer la collaboration avec le Centre de coordination de l'ANASE pour l'assistance humanitaire à la gestion des catastrophes.

Enjeux transversaux

19. S'engager à consolider le partenariat et l'engagement stratégiques entre l'ANASE et le Canada par la tenue de dialogues plus fréquents et plus concrets à différents niveaux. Nous saluons le soutien du Canada aux mécanismes dirigés par l'ANASE et prenons note de son intérêt à se joindre au Sommet de l'Asie de l'Est et à la Réunion élargie des ministres de la Défense de l'ANASE, en fonction des processus d'agrandissement respectifs de ces mécanismes.

20. Renforcer le soutien du Canada à la participation accrue de l'ANASE dans les instances internationales et multilatérales, notamment les Nations Unies, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le G20, et dans la présidence canadienne du G7 en 2025, afin d'explorer des possibilités de synergie et de collaboration avec l'ANASE lors de l'adoption de la Vision 2045 de la communauté de l'ANASE et de ses plans stratégiques.

21. Appuyer les efforts de l'ANASE visant à réduire les écarts de développement, notamment par la mise en œuvre du plan de travail IV (2021-2025) de l'Initiative pour l'intégration de l'ANASE et de ses documents subséquents, ainsi que des cadres infrarégionaux dans la région de l'ANASE, ce qui contribuerait à favoriser un développement durable et équitable et une croissance inclusive dans l'ensemble de la communauté de l'ANASE grâce à l'alignement de la croissance infrarégionale sur le développement global de l'ANASE.

22. Reconnaître l'importance d'améliorer encore la connectivité dans la région, notamment en soutenant la mise en œuvre du plan directeur sur la connectivité de l'ANASE 2025 et de ses documents subséquents, ainsi que du programme de connectivité de l'ANASE pour l'après-2025, et en favorisant les liens et les synergies possibles entre ce plan et d'autres initiatives pertinentes en matière de connectivité dans le cadre de l'approche de l'ANASE consistant à « connecter les connectivités ».

23. En adoptant cette déclaration commune, nous chargeons nos hauts fonctionnaires concernés de mettre en œuvre les initiatives énoncées ci-dessus pour compléter les programmes et les objectifs définis dans le Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur le partenariat renforcé ANASE-Canada (2021-2025) ainsi que dans la Déclaration commune des dirigeants sur le Partenariat stratégique ANASE-Canada, sur la base du respect mutuel, de la confiance mutuelle et de l'avantage réciproque. Nous réaffirmons notre engagement à l'égard de notre relation, au moment où l'ANASE et le Canada entament des négociations sur la prochaine version du Plan d'action ANASE-Canada (2026-2030).

