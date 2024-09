OTTAWA, ON, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les coprésidents du Comité consultatif spécial fédéral, provincial et territorial sur les intoxications par les drogues toxiques - la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, et le Dr Sudit Ranade, médecin hygiéniste en chef du Yukon - ont publié la déclaration suivante à la suite de la publication des dernières données de surveillance sur les méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada pour la période allant de janvier à mars 2024. Bien qu'il soit trop tôt pour tirer des conclusions sur les tendances de cette année, les dernières données montrent que le nombre de décès, d'hospitalisations et d'interventions des services médicaux d'urgence liés aux opioïdes au premier trimestre de 2024 a été inférieur à celui de la même période en 2023.

De janvier à mars 2024, il y a eu 1 906 décès, soit 21 décès par jour. Il y a également eu 1 505 hospitalisations (17 par jour) et 8 719 interventions des services urgences (96 par jour) en raison d'une intoxication liée aux opioïdes. Le nombre de visites aux urgences liées aux opioïdes était légèrement supérieur à celui de la même période en 2023, avec 75 visites par jour en moyenne.

Malheureusement, l'ampleur des méfaits liés aux opioïdes et aux stimulants reste très élevée et il est important de se rappeler que chacun de ces décès représente une perte ressentie dans les familles et les communautés dans tout le Canada.

La lutte contre cette crise dans l'ensemble du pays se heurte à de nombreux obstacles. Outre la toxicité de l'offre de drogues, d'autres problèmes exposent certaines communautés et populations à un risque plus élevé de méfaits liés à la consommation de substances et ajoutent à la complexité de cette crise. Il s'agit notamment de facteurs sociaux et économiques, tels que les traumatismes, l'insécurité économique, l'absence de logement, l'isolement social, la stigmatisation, ainsi que les disparités entre zones urbaines et rurales.

Allégeons le fardeau des personnes les plus exposées

Les données de surveillance permettent de déterminer et d'orienter nos actions pour atteindre les populations touchées de manière disproportionnée par les méfaits liés aux substances et par l'offre de drogues illicites toxiques. Par exemple, les hommes connaissent les taux les plus élevés de surdoses d'opioïdes au Canada, représentant plus des deux tiers de tous les décès par surdose liés aux opioïdes. Les hommes qui travaillent dans certains métiers, notamment dans la construction, l'exploitation minière et la foresterie, sont plus touchés que ceux qui travaillent dans d'autres domaines. La nature physiquement exigeante de ces emplois signifie que les blessures, la douleur et le stress sont plus fréquents et peuvent conduire à la consommation d'alcool ou d'autres substances pour y faire face. On attend souvent des hommes qu'ils gardent pour eux leurs problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, ce qui les rend moins enclins à demander de l'aide.

La campagne « Allégeons le fardeau » du gouvernement du Canada vise à encourager les hommes dans les métiers qui luttent contre la consommation de substances et la toxicomanie à rechercher de l'aide, en s'efforçant de réduire la stigmatisation associée à la toxicomanie et en fournissant des ressources pour aider à la consommation de substances et à d'autres problèmes de santé mentale.

Tous les ordres de gouvernement ont un rôle à jouer dans la lutte contre cette grave crise de santé publique. Les provinces et les territoires sont les premiers responsables de la prestation des services de santé et de santé mentale. Le rôle du gouvernement fédéral consiste à recueillir des données et des données probantes pour orienter les actions de santé publique, à améliorer l'accès aux traitements et aux programmes de réduction des risques et à soutenir les efforts de prévention et d'éducation dans l'ensemble du pays. Consultez le site Obtenez de l'aide concernant la consommation de substances pour plus d'informations sur les ressources disponibles au niveau national et dans votre province ou territoire.

La lutte contre la crise actuelle des drogues toxiques nécessite un travail à long terme entre les instances et les secteurs, qui va au-delà de la réponse immédiate pour s'attaquer aux conditions fondamentales qui maintiennent nos communautés en bonne santé et fortes.

Nous continuerons à travailler ensemble à tous les ordres de gouvernement, à suivre cette situation et à collaborer avec des partenaires, des organisations et des communautés autochtones, ainsi qu'avec des personnes ayant une expérience vécue, afin de faire la différence et contribuer à sauver des vies.

La Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Coprésidente du Comité consultatif spécial sur les intoxications par les drogues toxiques

Le Dr Sudit Ranade

Médecin hygiéniste en chef du Yukon

Coprésident du Comité consultatif spécial sur les intoxications par les drogues toxiques

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]