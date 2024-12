OTTAWA, ON, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les coprésidents du Comité consultatif spécial fédéral, provincial et territorial sur les intoxications par les drogues toxiques - la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, et le Dr Sudit Ranade, médecin hygiéniste en chef du Yukon - ont publié la déclaration suivante à la suite de la publication des dernières données de surveillance sur les méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada pour la période allant de janvier 2016 à juin 2024.

De janvier à juin 2024, 3 787 décès liés aux opioïdes ont été enregistrés, soit une moyenne de 21 décès par jour. Au cours de cette même période, il y a eu 2 846 hospitalisations (16 par jour) pour intoxication liée aux opioïdes, 18 792 interventions des services médicaux d'urgence (104 par jour) pour intoxication présumée liée aux opioïdes et 13 287 (73 par jour) visites aux services d'urgence pour intoxication liée aux opioïdes. Bien que ces chiffres soient inférieurs à ceux de la même période en 2023, les données sont considérées comme préliminaires et susceptibles d'être modifiées au fur et à mesure que les provinces et les territoires fournissent des informations actualisées, telles que les enquêtes finales relatives aux décès. Des fluctuations similaires ont déjà été observées par le passé et, bien qu'encourageantes, nous devons rester prudents avant de tirer des conclusions sur les tendances pour 2024.

Malheureusement, l'ampleur des méfaits liés aux opioïdes et aux stimulants reste très élevée, et il est important de reconnaître que ces chiffres représentent des vies perdues, avec des répercussions durables et profondes sur les familles et les communautés partout au Canada.

Les données les plus récentes du Service d'analyse des drogues (SAD), qui analyse le contenu des échantillons de drogues collectés par les services répressifs, montrent que de juillet à septembre 2024, le fentanyl est resté la sous-classe la plus couramment identifiée dans les échantillons d'opioïdes, ce qui renforce la prévalence de cette substance dangereuse. Sur l'ensemble des décès accidentels apparents dus à la toxicité des opioïdes survenus jusqu'à présent en 2024 (de janvier à juin), 79 % impliquaient du fentanyl.

Au fur et à mesure que l'offre de drogues au Canada évolue, il est important de continuer à surveiller les variations dans la composition des substances entre les administrations, ainsi que la manière dont celles-ci ont des répercussions sur les indicateurs d'intoxication par les drogues. Il est également important de collecter des données plus détaillées qui peuvent être divisées en sous-catégories (ou données désagrégées) pour examiner les moteurs locaux de ces tendances dans chaque province et territoire afin de cibler les réponses de santé publique.

Santé Canada a récemment lancé le Système canadien de surveillance des drogues et des substances (SCSDS), un système d'alerte précoce qui met en évidence les drogues dès leur apparition sur le marché illégal. Ce nouvel outil utilise des données provenant de sources multiples, notamment du SAD, des responsables de la santé publique, des eaux usées et de la surveillance du web, afin d'identifier et de comprendre l'évolution des tendances en matière de consommation de substances et de substances psychoactives nouvelles et émergentes dans l'offre de drogues illégales au Canada. Les données de surveillance et l'analyse intégrée des données provenant de sources multiples, grâce à des outils tels que le SCSDS, fournissent une vision plus complète de cette crise et peuvent aider à identifier les facteurs potentiels des fluctuations des méfaits signalés.

Les données sont essentielles pour comprendre l'ampleur de la crise des drogues toxiques, et cette dernière publication de données souligne que les méfaits liés aux substances restent une crise de santé publique urgente au Canada. Au cours des prochains mois, nous continuerons à travailler avec les provinces et les territoires pour identifier les facteurs locaux de changement des taux et déterminer les mesures les plus susceptibles d'avoir des répercussions positives durables. La prévention et l'éducation, les services et soutiens en matière de consommation de substances fondés sur des données probantes, ainsi que le contrôle des substances, sont tous essentiels pour contribuer à atténuer les décès futurs et à minimiser les méfaits liés à la consommation de substances. Nous encourageons les familles et les amis qui soutiennent leurs proches qui consomment des drogues, ainsi que toutes les personnes au Canada, à apprendre à reconnaître les signes d'une surdose et à se munir de naloxone.

La Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Coprésidente du Comité consultatif spécial sur les intoxications par les drogues toxiques

Le Dr Sudit Ranade

Médecin hygiéniste en chef du Yukon

Coprésident du Comité consultatif spécial sur les intoxications par les drogues toxiques

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

