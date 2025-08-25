TORONTO, le 21 août 2025 /CNW/ - Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, annoncera l'octroi d'un financement dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des collectivités.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 25 août 2025

Heure

10 h (HAE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

CAMH

Hall d'entrée du bâtiment Complex Care & Recovery McCain

1025, rue Queen Ouest

Toronto (Ontario) M6J 1H1

Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/64398156513

Code d'accès : 344832

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements aux médias : Guillaume Bertrand, Directeur des Communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]