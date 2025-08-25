TORONTO, le 25 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Maggie Chi, la secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un financement de plus de 10 millions de dollars pour soutenir des initiatives qui encouragent les Canadiens à adopter des comportements sains. On parle ici de faire de l'activité physique, de manger de bons aliments et d'éviter de fumer, tous, des comportements qui, finalement, permettent de vivre plus longtemps et d'améliorer la qualité de vie.

Parmi les bénéficiaires du financement, mentionnons la Centre for Addiction and Mental Health (Centre de dépendance et de santé mentale, CAMH) la Lung Association of Nova Scotia and Prince Edward Island, l'Université McMaster, Montréal - Métropole en santé, le Réseau d'évaluation des technologies pour les personnes âgées (qui opère sous le nom de Réseau canadien sur la fragilité), l'Université de Guelph et Vivre Saint-Michel en santé. Ces organismes élaborent et font la promotion de programmes et de ressources qui permettent aux communautés de soutenir la santé et le bienêtre des Canadiennes et des Canadiens.

Citations

« Les partenaires communautaires privilégieront les mesures qui aident tous les Canadiens à être en meilleure santé en favorisant leur participation à des programmes axés sur l'adoption d'un mode de vie plus sain. En donnant la possibilité à chaque personne de mener une vie plus saine, non seulement on améliore le bienêtre de chacun, mais on réduit également les couts des soins de santé, on stimule la productivité et on renforce l'économie canadienne. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« La collaboration avec nos partenaires communautaires nous permet de veiller à ce que tous et toutes au Canada, peu importe leur milieu ou leur situation, disposent des moyens nécessaires pour mener une vie plus saine. Ensemble, nous instaurons des programmes inclusifs qui favorisent le bienêtre et réduisent le risque de maladies chroniques. »

Maggie Chi

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

Faits en bref

Les projets financés par le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada sont axés sur les populations prioritaires qui font face à des inégalités en matière de santé et donc particulièrement susceptibles de développer des maladies chroniques, soit les peuples autochtones, les nouveaux arrivants au Canada , les personnes handicapées, les communautés 2SLGBTQIA+, les personnes à faible revenu et les communautés racialisées.

sont axés sur les populations prioritaires qui font face à des inégalités en matière de santé et donc particulièrement susceptibles de développer des maladies chroniques, soit les peuples autochtones, les nouveaux arrivants au , les personnes handicapées, les communautés 2SLGBTQIA+, les personnes à faible revenu et les communautés racialisées. Le rapport interactif récemment publié portant sur le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC) communique des renseignements sur les projets financés dans le cadre du FSCC.

