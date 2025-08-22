Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un financement dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés English
Nouvelles fournies parAgence de la santé publique du Canada
22 août, 2025, 14:00 ET
TORONTO, le 21 août 2025 /CNW/ - Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, annoncera l'octroi d'un financement dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des collectivités.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 25 août 2025
Heure
10 h (HAE)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
CAMH
Hall d'entrée du bâtiment Complex Care & Recovery McCain
1025, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M6J 1H1
Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/64398156513
Code d'accès : 344832
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
SOURCE Agence de la santé publique du Canada
Renseignements aux médias : Guillaume Bertrand, Directeur des Communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
