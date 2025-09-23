NEW YORK, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Renouer avec l'enfance et l'humanité : favoriser la paix en Ukraine par le retour des enfants ukrainiens

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, et le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ont coprésidé une réunion de la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Des dirigeants, des invités spéciaux, la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, Diana Fox Carney, épouse du premier ministre du Canada, ainsi que de hauts représentants des États membres et d'organisations internationales se sont réunis afin de renforcer les efforts collectifs visant à assurer le retour en toute sécurité des enfants ukrainiens qui ont été illégalement déportés ou transférés de force par la Fédération de Russie.

Les participants ont réitéré leur engagement indéfectible à l'égard de la protection des enfants touchés par la guerre d'agression illégale, non provoquée et injustifiable menée par la Russie contre l'Ukraine, conformément au droit international humanitaire et à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Les participants ont rappelé que la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens a été officiellement lancée à Kyiv en février 2024. Coprésidée par le Canada et l'Ukraine, la Coalition vise à assurer la coordination des efforts conjoints, le partage de l'information, l'alignement des capacités et la sensibilisation à l'échelle internationale en vue de ramener les enfants ukrainiens chez eux et de les réunir avec leurs proches et leurs communautés.

Les participants ont souligné que la déportation illégale et le transfert forcé d'enfants constituent une violation grave du droit international humanitaire et des droits de la personne. Ils ont précisé que cette pratique s'inscrit dans un schéma plus large d'abus commis par la Russie dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, notamment l'effacement de l'identité ukrainienne, le refus d'offrir une éducation en langue ukrainienne, l'endoctrinement, y compris le recrutement d'enfants-soldats, et la séparation des familles.

Les participants ont également noté que des mécanismes internationaux de reddition de comptes ont été mis en place : en mars 2023, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du président Vladimir Poutine et de la commissaire aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova pour crime de guerre, à savoir la déportation et le transfert illégaux d'enfants des zones occupées de l'Ukraine vers la Fédération de Russie.

Par ailleurs, les participants ont exprimé leur inquiétude quant au fait que des milliers d'enfants ukrainiens se trouvent toujours en Russie et dans les territoires occupés, séparés de leurs proches et de leurs communautés, alors que seulement 1 600 d'entre eux environ ont pu être rapatriés en Ukraine à ce jour. Ils ont souligné que la présentation par l'Ukraine d'une première liste de 339 enfants à la Fédération de Russie le 2 juin 2025 constituait une mesure humanitaire concrète visant à rétablir la confiance, et ont noté avec regret l'absence d'une réponse significative de la part de la Fédération de Russie.

Les participants ont réaffirmé que le retour de ces enfants est à la fois un impératif humanitaire et un élément essentiel à l'instauration d'une paix juste et durable en Ukraine. Le premier ministre Mark Carney et le président Volodymyr Zelenskyy ont appelé à une unité internationale soutenue. Ils ont salué le travail accompli par la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens et dans le cadre de l'initiative Bring Kids Back UA du président de l'Ukraine. Ils ont souligné l'importance d'intensifier de toute urgence les efforts déployés par la communauté internationale. Le président Zelenskyy a annoncé que l'Ukraine compte présenter devant l'ONU une résolution exhortant la Russie à rapatrier les enfants ukrainiens, et il a remercié la présidence de la Commission européenne de s'être engagée à accueillir un sommet de la Coalition afin de maintenir cette question au premier plan de l'ordre du jour international.

Dans le cadre de la réunion, les participants ont :

appelé la Russie à rapatrier immédiatement les enfants ukrainiens;

réaffirmé que le retour en toute sécurité des enfants déportés illégalement et transférés de force ainsi que leur réintégration et leur réhabilitation doivent rester une priorité internationale commune, et que les mesures prises à cet égard doivent se fonder sur l'intérêt supérieur des enfants et le plein respect du droit international humanitaire et des droits de la personne;

souligné que le rapatriement des enfants devrait s'inscrire dans le cadre d'efforts plus larges visant à promouvoir la paix, la réconciliation et la reddition de comptes en Ukraine;

rappelé que la coopération internationale est essentielle, notamment par l'intermédiaire de campagnes de sensibilisation et d'une diplomatie discrète;

salué les initiatives en cours et les nouvelles initiatives entreprises dans le cadre de la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens, notamment : la mise à l'essai d'un mécanisme de traçage des enfants ukrainiens qui ont été déportés ou transférés de force par la Fédération de Russie; la mise en place d'un soutien pratique pour faciliter le retour des enfants ukrainiens, y compris pour intervenir comme médiateur; l'augmentation des investissements dans des initiatives de rétablissement, de réintégration et de réhabilitation menées sous la gouverne de la première dame de l' Ukraine , Olena Zelenska, et qui sont notamment axées sur le logement et l'aide à la vie quotidienne pour les enfants et les jeunes qui rentrent au pays, sur l'aide aux familles d'accueil et sur la réadaptation psychosociale;

L'Union européenne et Andorre ont officiellement annoncé leur décision d'adhérer à la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens, renforçant ainsi l'engagement collectif en faveur de cette cause essentielle.

Les participants se sont réjouis des idées échangées et des annonces réalisées durant la réunion et ont souligné qu'il était important que la communauté internationale maintienne son attention et son soutien logistique dans ce dossier. Ils ont encouragé les États et les organisations intéressés à envisager d'adhérer à la Coalition ou de la soutenir.

Les coprésidents ont remercié les participants de leur participation et de leur solidarité et ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur collaboration à l'appui du retour, de la réintégration et de la réhabilitation des enfants ukrainiens, en toute sécurité. Le premier ministre Mark Carney et le président Volodymyr Zelenskyy ont indiqué qu'ils continueraient de soulever cette question auprès de leurs partenaires au plus haut niveau, afin que le sort des enfants ukrainiens reste au centre de l'attention internationale.

