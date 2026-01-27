GOA, India, le 27 janv. 2026 /CNW/ - À l'invitation de l'honorable ministre du Pétrole et du Gaz naturel de l'Inde, S. Exc. Shri Hardeep Singh Puri, l'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, S. Exc. Timothy Hodgson, a participé à la Semaine indienne de l'énergie 2026 (IEW 2026), à Goa, marquant la première participation de haut niveau d'un ministre du cabinet canadien à l'IEW. En marge de l'événement, les deux ministres ont pris part à une réunion bilatérale et lancé le Dialogue ministériel sur l'énergie Canada-Inde renouvelé. Au cours de cette réunion, les ministres ont confirmé l'immense importance de la sécurité énergétique et de la diversité de l'approvisionnement pour la sécurité, le bien-être et la vitalité économique des deux pays.

Cette réunion fait suite à l'orientation fournie par les premiers ministres de l'Inde et du Canada lors de leur interaction en marge du Sommet du G7, qui s'est tenu en juin 2025, à Kananaskis, au Canada, lors de laquelle les deux dirigeants ont souligné l'importance de relancer la mobilisation ministérielle de haut niveau, ainsi que la mobilisation au niveau fonctionnel.

Ressources naturelles Canada et le ministère du Pétrole et du Gaz naturel de l'Inde ont reconnu la complémentarité de leurs secteurs énergétiques et l'intérêt mutuel d'une mobilisation soutenue dans le domaine de l'énergie. Le Canada a énoncé son objectif de devenir une superpuissance énergétique dans le domaine des énergies propres et classiques, avec pour priorité la diversification des exportations, tandis que l'Inde, épicentre du paysage énergétique mondial, offre un partenariat naturel et symbiotique fondé sur l'ampleur, la stabilité et les possibilités à long terme. Le Canada compte des projets actuels et émergents de gaz naturel liquéfié (GNL), augmente sa production et ses exportations de pétrole brut vers les marchés asiatiques par l'intermédiaire de l'agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX) et favorise les exportations de gaz de pétrole liquéfié (GPL) vers l'Asie à partir de la côte Ouest du Canada. Dans le même ordre d'idées, l'Inde, qui est le troisième plus grand consommateur de pétrole au monde, le quatrième plus grand importateur de GNL, le troisième plus grand consommateur de GPL et qui dispose de la quatrième plus grande capacité de raffinage, devrait demeurer au centre du paysage énergétique mondial, comptant pour plus d'un tiers de la croissance de la demande énergétique mondiale au cours des deux prochaines décennies, soit la plus grande part parmi tous les pays. Des efforts sont même en cours en Inde pour augmenter considérablement la production nationale de pétrole, accroître de manière importante la capacité de raffinage, et augmenter l'utilisation du gaz naturel dans le bouquet énergétique. L'Inde et le Canada ont donc un potentiel important de devenir de grands collaborateurs dans le domaine des combustibles. Dans ce contexte, les ministres affirment leur volonté d'approfondir le commerce bilatéral dans le domaine de l'énergie, y compris l'approvisionnement en GNL, en GPL et en pétrole brut canadiens à l'Inde, et l'approvisionnement en produits pétroliers raffinés de l'Inde au Canada.

Les ministres reconnaissent l'importance des partenariats commerciaux et d'investissement communs dans le secteur de l'énergie de chacun. Le Canada agit rapidement pour construire des projets énergétiques et fournir des produits aux marchés internationaux, l'Asie étant une région prioritaire. En 2025, le gouvernement du Canada a lancé le Bureau des grands projets et annoncé l'accélération de bon nombre de projets et stratégies dans le domaine de l'énergie et des ressources, ce qui représente des investissements plus de 116 milliards de dollars. L'Inde investit également massivement dans son propre approvisionnement en énergie et dans sa prospérité. L'Inde a souligné les diverses réformes stratégiques entreprises, y compris l'énorme occasion d'investissement de 500 milliards de dollars américains dans la chaîne de valeur globale du secteur de l'énergie. Conscients de cette situation, les ministres ont convenu d'approfondir les partenariats à long terme visant à faciliter une hausse des investissements réciproques dans les secteurs énergétiques canadien et indien.

Les ministres ont également reconnu l'importance des objectifs climatiques. Il s'agit notamment de réduire les émissions dans les chaînes de valeur de l'énergie classique, y compris à l'aide du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone, et de soutenir l'élaboration et le déploiement de technologies plus propres à mesure que la demande en énergie augmente. Reconnaissant qu'il existe un énorme potentiel de coopération dans les chaînes de valeur de l'énergie propre, les ministres ont souligné les possibilités de collaboration dans le domaine de l'énergie renouvelable, y compris l'hydrogène, les biocarburants et le carburant d'aviation durable; le stockage par batterie; les minéraux critiques; les technologies propres; les systèmes d'électricité; la résilience de la chaîne d'approvisionnement énergétique, et l'application de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'énergie.

Les ministres ont pris note des efforts de collaboration déployés pour faire avancer la transition énergétique mondiale grâce à la mise au point et au déploiement de biocarburants à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de la Global Biofuels Alliance, dont le Canada est un observateur.

En fonction des délibérations, les deux parties confirment :

L'importance de la sécurité énergétique et de la diversité des chaînes d'approvisionnement en énergie. Le Canada, en tant que fournisseur sûr, sécuritaire et fiable, et l'Inde, en tant que grand consommateur, peuvent agir en partenariat pour intensifier le commerce et garantir un approvisionnement en énergie stable et sûr. Le Canada et l'Inde collaboreront pour promouvoir et renforcer la coopération au chapitre du commerce dans le secteur de l'énergie, y compris les services. Leur engagement à poursuivre le dialogue et la coopération entre gouvernements, notamment dans le cadre du Dialogue ministériel sur l'énergie Canada-Inde, et à assurer une collaboration régulière et continue d'experts. Leur intention de travailler en partenariat pour soutenir une collaboration utile entre entreprises ou entre entreprises et gouvernements à l'échelle de la chaîne de valeur. Leur intention mutuelle de continuer à soutenir les travaux au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'avec les partenaires de l'industrie, afin de soutenir les objectifs climatiques, dans l'intérêt de la communauté mondiale.

