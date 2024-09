WASHINGTON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis ont l'une des chaînes d'approvisionnement les plus intégrées et l'un des réseaux commerciaux les plus prospères au monde. Cette relation économique de longue date est appuyée par un engagement commun à éliminer les obstacles au commerce par la coopération en matière de réglementation, ce qui facilite la conformité, améliore l'accès aux marchés pour les biens et les services et réduit les coûts pour les consommateurs et consommatrices.

Hier, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, et l'honorable Shalanda Young, directrice de l'Office of Management and Budget (OMB) des États-Unis, ont rencontré des parties prenantes du Canada et des États-Unis pour discuter des progrès réalisés dans le cadre des initiatives du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis. Cette rencontre fait suite à une réunion entre les personnes qui assurent la coprésidence du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis et qui souligne l'importance d'un engagement renouvelé en faveur de la coopération réglementaire et de la transparence en matière de collaboration réglementaire. Les plans de travail existants ont été examinés afin de renforcer davantage les efforts conjoints, et de nouveaux domaines de collaboration ont été explorés, comme la réduction des formalités administratives pour le secteur agricole et le soutien des progrès et de l'innovation dans les secteurs des transports et de l'automobile.

Le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis a été créé en 2011 pour faciliter le commerce entre le Canada et les États-Unis au moyen de la coopération en matière de réglementation. Son objectif est d'accroître la compétitivité économique tout en maintenant des niveaux élevés de protection pour la santé, la sécurité et l'environnement des populations canadienne et américaine.

Depuis sa création, le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis a lancé un certain nombre d'initiatives visant à faciliter le commerce transfrontalier, ce qui a permis à l'industrie de faire des affaires plus facilement dans les deux territoires et de réduire les coûts pour les consommateurs et les consommatrices. Voici quelques exemples :

l'harmonisation des méthodes d'analyse des produits de viande, ce qui permet aux entreprises de vendre plus facilement leurs produits au Canada et aux États-Unis, de réduire les coûts pour les entreprises et d'augmenter le nombre de produits disponibles;

la présentation simultanée des médicaments vétérinaires pour rendre le processus d'examen et d'approbation des médicaments plus efficace, en veillant à ce que les entreprises n'aient à présenter qu'une seule demande pour que les produits soient mis en marché plus rapidement à un coût moindre;

l'harmonisation des exigences de sécurité pour les trains et les exploitants de trains afin de permettre une plus grande efficacité lors des passages frontaliers tout en maintenant des normes élevées de sécurité;

l'adoption de positions alignées sur la scène internationale en ce qui concerne les technologies automobiles émergentes afin de favoriser les chaînes d'approvisionnement transfrontalières, ce qui permettra d'assurer la sécurité et la rentabilité des transports tout en restant à la pointe de l'innovation et de l'utilisation d'outils modernes.

La relation étroite entre le Canada et les États-Unis offre des occasions continues de relever des défis cruciaux en matière de réglementation afin de réaliser de réels progrès en cette période économique difficile. Les organismes de réglementation canadiens et américains continueront d'explorer la possibilité de tirer parti du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis pour faciliter les activités commerciales de part et d'autre de la frontière tout en protégeant la santé et la sécurité des populations canadienne et américaine.

