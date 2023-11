Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest, ont fait une déclaration pour souligner le premier Mois du patrimoine libanais au Canada

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, nous sommes fières de souligner le début du tout premier Mois du patrimoine libanais au Canada, qui revêt une importance particulière pour les centaines de milliers de personnes d'ascendance libanaise au Canada, et pour nous tous en tant que pays. À partir de cette année, chaque mois de novembre sera l'occasion de célébrer la culture, le patrimoine et la contribution des communautés libanaises à notre tissu national. Ce sera aussi le moment pour la population canadienne d'en apprendre plus sur la culture libanaise.

Les liens profonds entre le Liban et le Canada ont pris racine dès 1882, lorsque les premiers immigrants ont foulé le sol canadien. Depuis, ces liens se sont consolidés et ont enrichi les communautés à travers le pays. Tout comme la mosaïque de la société canadienne, la société libanaise est incroyablement diversifiée, englobant de nombreuses appartenances religieuses et culturelles.

Cette riche diversité est représentée par les différentes communautés libanaises qui s'établissent au Canada depuis plus de 140 ans. Leurs membres ont grandement contribué aux milieux canadiens des sciences, des arts, de la politique, de la musique, de la gastronomie, et à beaucoup d'autres domaines. Ils ont également redonné à leurs communautés grâce à leur travail acharné, à leur détermination et à leur amour pour leurs famille et communauté, autant d'éléments qui reflètent les valeurs canadiennes fondamentales.

Nous croyons fermement que la force de notre pays repose non seulement sur sa pluralité, mais sur sa solidarité. Ce mois est une belle occasion pour rassembler les gens. Quand, collectivement, nous choisissons de célébrer un mois voué au patrimoine d'un peuple, nous aidons les communautés à se sentir encore plus chez elles au Canada, en plus de créer un espace où bon nombre de Canadiens et de Canadiennes peuvent renouer avec leurs traditions et raconter leurs histoires.

De plus, ce mois est le moment tout indiqué pour en apprendre plus au sujet de nos collègues, voisins et amis, tout en favorisant l'ouverture d'esprit et la compréhension. Bien que la diversité soit un fait, l'inclusion est un choix. Et ce nouveau Mois du patrimoine libanais est l'une des façons par lesquelles nous bâtissons des ponts entre les communautés et ferons du Canada un pays encore meilleur et plus inclusif.

Nous souhaitons une joyeuse fête de l'indépendance à toutes les personnes d'origine libanaise aux quatre coins du monde. Nos meilleurs vœux en ce premier Mois du patrimoine libanais.

