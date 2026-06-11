La ministre Joly renforce les liens stratégiques entre le Canada et la Commission européenne à la Conférence de Montréal

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus dangereux et fragmenté, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Il veille donc à renforcer les capacités nationales et à diversifier les partenariats à l'étranger.

Lundi, en marge de la Conférence de Montréal, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a tenu une rencontre bilatérale avec le vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné.

Pour faire suite à l'annonce il y a un an d'un dialogue Canada-Union européenne sur les politiques industrielles, la ministre Joly et le vice-président exécutif Séjourné ont convenu d'un premier ensemble de mesures concrètes. Celles-ci comprennent l'exploration des avenues de coopération dans des secteurs clés tels que l'aluminium et l'aérospatiale, ainsi qu'une coopération accrue dans le domaine du graphite, dont un projet désigné par l'Union européenne.

Ils ont aussi convenu d'échanger des pratiques exemplaires en matière de sécurité économique, notamment en ce qui concerne les investissements directs étrangers, et d'examiner les possibilités d'accès réciproque aux marchés dans le cadre de la politique « Achetez canadien », conformément aux dispositions de l'Accord économique et commercial global (AECG).

Les engagements pris par la ministre Joly avec l'Union européenne s'appuient sur ses récents déplacements en Europe visant à ouvrir des possibilités stratégiques d'intégration économique dans des secteurs prioritaires ainsi que la voie au co-investissement pour renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces discussions viennent soutenir la participation prochaine du premier ministre Carney au Sommet des dirigeants du G7 de 2026 à Évian, en France, où il compte solidifier les partenariats internationaux du Canada et donner suite aux progrès réalisés pendant la présidence canadienne du G7 l'an dernier.

Le gouvernement du Canada s'emploie à consolider ses partenariats mondiaux et à investir stratégiquement dans la collaboration industrielle. En continuant de coopérer avec ses partenaires et alliés européens, le Canada établit une économie sécuritaire et résiliente qui permettra de créer et de maintenir des emplois ainsi que d'offrir de nouvelles possibilités économiques à la population canadienne.

Citations

« Dans une économie mondiale en pleine mutation, le Canada renforce ses partenariats avec des alliés de confiance tels que l'Union européenne et la France afin d'accroître la résilience et la sécurité des chaînes d'approvisionnement. En approfondissant la coopération industrielle et en faisant progresser des priorités communes, nous positionnons le Canada comme partenaire fiable tout en créant de bons emplois et en ouvrant de nouveaux débouchés économiques pour la population canadienne. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

Faits en bref

Le 17 février 2026, le premier ministre Carney a lancé la Stratégie industrielle de défense, qui positionne le Canada comme chef de file dans le cadre du plan Préparation à l'horizon 2030 de l'Union européenne, une initiative multilatérale menée avec ses alliés européens pour consolider les chaînes d'approvisionnement de défense et la capacité industrielle des pays partenaires.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]