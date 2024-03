OTTAWA, ON, le 24 mars 2024 /CNW/ - Le dimanche 24 mars, nous soulignons la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Il s'agit d'une journée de sensibilisation aux répercussions sanitaires, sociales et économiques de cette maladie infectieuse, que l'on peut prévenir et guérir. Le thème de cette année : « Oui! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose! », reprend le message d'espoir et d'encouragement de l'an dernier et mise sur la collaboration afin de transformer les engagements en mesures concrètes pour mettre fin à la tuberculose.

En septembre dernier, le Canada et des dirigeants mondiaux ont réaffirmé leur engagement à éradiquer la tuberculose dans le monde entier lors de la deuxième réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la tuberculose. Cette réunion historique a mis en évidence la nécessité de recentrer les efforts, tant à l'échelle mondiale que nationale, pour atteindre les objectifs ambitieux d'éradication de la tuberculose, en mettant l'accent sur une approche axée sur les personnes.

Le Canada est un pays où l'incidence de la tuberculose est faible, mais les Autochtones (parmi lesquels les Inuits sont les plus touchés) et les personnes nées à l'extérieur du Canada sont surreprésentés parmi les personnes atteintes de tuberculose active. En 2022, plus de 1 900 personnes au Canada ont reçu un diagnostic de tuberculose active, et de nombreuses autres personnes, notamment des proches et des communautés, ont été touchées. Nous encourageons tout le monde à écouter les histoires des survivants de la tuberculose et de leurs communautés pour comprendre les conséquences physiques et émotionnelles de cette maladie, par le passé et aujourd'hui. Les personnes touchées par la tuberculose peuvent se sentir isolées, être victimes de stigmatisation et subir des conséquences physiques à long terme.

Nous devons également reconnaître que la lutte contre la tuberculose transcende le cadre des soins de santé. Elle est étroitement liée à notre histoire coloniale et aux inégalités socioéconomiques qui persistent. Le Canada est fermement résolu à s'attaquer à ces disparités et aux facteurs qui contribuent à la propagation de la maladie, notamment les logements surpeuplés, l'insécurité alimentaire, la pauvreté, la stigmatisation et la discrimination.

Bien que la tuberculose soit associée à beaucoup d'inégalités et de traumatismes, il y a aussi de l'espoir. Les initiatives dirigées par les peuples autochtones et les communautés touchées par la tuberculose sont de puissants exemples d'approches efficaces axées sur les personnes et adaptées à la culture. Elles représentent également la voie à suivre pour éradiquer la tuberculose.

Nous avons beaucoup à apprendre de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans d'action dirigés par les Inuits pour éradiquer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat : chaque plan est adapté au contexte régional unique. Les travailleurs des programmes communautaires de lutte contre la tuberculose des Premières Nations dans le nord de la Saskatchewan préconisent et offrent des soins holistiques, axés sur la personne et adaptés à la culture. De plus, une collaboration étroite - comme celle entre le hameau de Pangnirtung, Nunavut Tunngavik inc., le gouvernement du Nunavut et le gouvernement du Canada lors du récent dépistage communautaire de la tuberculose à Pangnirtung - montre qu'il est possible de surmonter la stigmatisation et la méfiance.

Il ne s'agit là que de trois exemples parmi les nombreuses histoires qui se déroulent au Canada. D'un océan à l'autre, le personnel infirmier, les médecins, les travailleurs communautaires, les travailleurs de laboratoire, les professionnels des services sociaux et d'autres personnes travaillent sans relâche pour fournir des soins autodéterminés, équitables et de grande qualité à chaque personne autochtone touchée par la tuberculose.

Le gouvernement du Canada est résolu à collaborer avec des partenaires et des intervenants pour établir une feuille de route vers l'éradication de la tuberculose à l'échelle du pays. Cet objectif pourra seulement être atteint en collaborant avec tous les secteurs et en s'appuyant sur des solutions communautaires et durables qui offrent un accès équitable à des services de santé adaptés à la culture. Nous devons également tenir compte des déterminants sociaux de la santé, faire respecter les droits de la personne, lutter contre le racisme envers les Autochtones, promouvoir l'égalité entre les genres, mettre en œuvre les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation et respecter l'autodétermination.

Nous sommes déterminés à nous remettre sur la bonne voie vers l'éradication de la tuberculose après la pandémie de COVID-19. Grâce à de nombreuses nouvelles solutions et aux nouveaux outils à l'horizon, y compris des efforts renouvelés à l'échelle mondiale et nationale, l'éradication de la tuberculose est à notre portée.

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Dr Tom Wong

Médecin en chef de la santé publique

Services aux Autochtones Canada

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]