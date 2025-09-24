OTTAWA, ON, le 24 sept. 2025 /CNW/ - « À l'invitation du premier ministre du Canada, Mark Carney, le président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, était à Ottawa aujourd'hui pour entreprendre une visite au Canada. Il s'agissait de la première rencontre des dirigeants à Ottawa en 25 ans, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre dans l'amitié de longue date entre l'Indonésie et le Canada, laquelle est fondée sur le respect mutuel, la confiance et une volonté commune de mettre en place une coopération plus ambitieuse et plus ciblée.

Les dirigeants ont été témoins de la signature de l'Accord de partenariat économique global (APEG) entre le Canada et l'Indonésie, un accord commercial transformateur qui reflète l'objectif commun du Canada et de l'Indonésie consistant à ouvrir de nouvelles perspectives pour la diversification commerciale et économique, l'investissement, l'innovation et la croissance inclusive et durable. Il s'agit d'une plateforme qui permet de resserrer les liens commerciaux et d'investissement, d'étendre les possibilités d'affaires et de favoriser la coopération dans des domaines névralgiques, notamment la sécurité alimentaire, les minéraux critiques, l'énergie renouvelable et l'économie numérique.

Les dirigeants ont souligné que l'APEG entre le Canada et l'Indonésie doit refléter l'attachement des deux pays à l'ouverture des marchés, en conformité avec la primauté du droit et dans le respect des règles commerciales convenues à l'échelle internationale. Il s'agit d'un élément essentiel pour maintenir l'ouverture et la prévisibilité du commerce mondial, assurer la stabilité économique dans le monde et protéger la résilience des chaînes d'approvisionnement. Le premier ministre et le président se sont entendus pour affirmer que la facilitation réciproque des échanges commerciaux pour les principaux produits agricoles, y compris les produits agroalimentaires, peut renforcer davantage la coopération mutuellement avantageuse à l'appui du programme de sécurité alimentaire de l'Indonésie et du commerce bilatéral durable. Ils ont souligné l'importance de soutenir les PME et les femmes en entrepreneuriat, d'élargir l'accès au financement et de faciliter leur participation aux chaînes de valeur mondiales.

Les dirigeants ont souligné l'importance de mettre en place une vaste coopération en matière de développement qui permettra d'appuyer la mise en œuvre de l'Accord de partenariat économique et commercial global, d'explorer de nouveaux programmes innovants pour renforcer notre collaboration en tant que partenaires commerciaux fiables, et de continuer à inclure l'autonomisation des femmes et les changements climatiques parmi les grandes priorités. Dans cette optique, le Canada salue également le soutien apporté par l'Indonésie à l'Accord de libre-échange Canada-ANASE et appuie la volonté de l'Indonésie d'adhérer à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le Canada soutient les efforts déployés par l'Indonésie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2060 et salue sa volonté d'intégrer les technologies propres et les nouvelles sources d'énergie renouvelable dans son approvisionnement énergétique.

Les dirigeants ont réaffirmé leur détermination commune à promouvoir et à préserver la paix et à résoudre les problèmes mondiaux, et ont réitéré leur volonté de promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité, comme en témoigne la signature d'un protocole d'entente sur les activités de coopération dans le domaine de la défense, qui donne suite au protocole d'entente sur la coopération militaire conclu dernièrement. Le premier ministre Carney et le président Prabowo ont convenu de soutenir le développement de leurs industries de défense. À cet égard, ils ont reconnu l'importance du salon Indo Defence Expo et de l'exposition mondiale de la défense et de la sécurité au Canada (CANSEC), du dialogue sur la défense entre le Canada et l'Indonésie et de la poursuite de la collaboration dans le cadre du Programme d'instruction et de coopération militaires, auquel s'ajoutent des événements de formation phares tels que le Super Garuda Shield et l'exercice naval multilatéral Komodo.

Afin d'orienter leur collaboration future, les dirigeants ont également chargé leurs ministres des Affaires étrangères d'élaborer, aussi rapidement que possible, un plan d'action Canada-Indonésie 2026-2029 qui s'appuiera sur la détermination commune des deux pays, en tant que démocraties pluralistes, à offrir des avantages concrets et durables à leurs populations. Ce plan d'action définira une feuille de route en faveur d'une coopération stratégique, axée sur l'avenir et les résultats, qui reposera sur trois grands piliers : le partenariat économique, la coopération en matière de défense et de politique, et les liens entre les peuples. Les dirigeants ont discuté de la nécessité de faciliter les déplacements entre les citoyens des deux pays afin de renforcer les liens entre eux, et de promouvoir l'éducation, le tourisme et les échanges commerciaux, notamment en rendant les voyages plus faciles, plus rapides et plus sûrs.

Les dirigeants ont aussi échangé leurs points de vue sur les enjeux régionaux et mondiaux. Le Canada a réitéré son soutien à l'égard du rôle central que joue l'ANASE afin de maintenir une architecture régionale ouverte, transparente et inclusive, conformément à la Charte de l'ANASE et au droit international.

Ils se sont dits profondément inquiets de la catastrophe humanitaire à Gaza et de la dégradation de la situation en Cisjordanie. Ils ont réaffirmé l'urgence de parvenir à une paix globale, juste et durable reposant sur une solution à deux États et se sont réjouis des occasions de coopérer dans le cadre des efforts d'aide humanitaire et de reconstruction. L'Indonésie salue par ailleurs la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par le Canada.

Le premier ministre Carney et le président Prabowo voient aussi d'un bon œil l'accord conclu entre Exportation et développement Canada et l'Autorité d'investissement indonésienne, qui vise à explorer les possibilités de coopération dans des secteurs tels que les infrastructures, les technologies propres, l'énergie renouvelable et l'agroalimentaire, et celui entre le Conseil canadien des affaires et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indonésie. Les dirigeants ont également salué la possibilité de resserrer le partenariat et la collaboration en matière d'investissements entre des fonds d'investissement souverains, des caisses de retraite ainsi que des institutions de financement du développement et d'autres investisseurs institutionnels. Ces accords permettront d'accroître encore plus le commerce et l'investissement et engendreront de nouveaux partenariats plus étroits qui auront des retombées concrètes et durables pour leurs populations. »

