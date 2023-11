GATINEAU, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a fait la déclaration suivante pour souligner la Semaine de l'épargne‑études de 2023 au Canada :

« Cette année est vraiment spéciale. Nous célébrons le 25e anniversaire du Programme canadien pour l'épargne-études et nous mettons en lumières les avantages de l'épargne destinée aux études postsecondaires. Investir dans les jeunes, c'est investir dans l'avenir de notre pays.

Que vos enfants souhaitent s'inscrire à une école professionnelle, à un collège ou à une université, nous avons mis en œuvre des mesures de soutien financier pour vous aider.

Les familles peuvent avoir droit à des milliers de dollars de prestations du gouvernement du Canada. Les parents peuvent mettre de l'argent de côté pour les études de leurs enfants grâce à un régime enregistré d'épargne-études et recevoir des prestations du Programme canadien pour l'épargne‑études, comme le Bon d'études canadien et la Subvention canadienne pour l'épargne‑études.

Depuis 1998, plus de 7 millions d'enfants ont reçu 15,7 milliards de dollars par l'entremise du Programme canadien pour l'épargne-études pour leur régime enregistré d'épargne-études. Mais nous pouvons aider encore plus d'enfants à accéder aux mesures de soutien offertes. Depuis 2022, seulement 42,5 % des personnes admissibles ont touché le Bon d'études canadien, ce qui signifie que plus de 2 millions d'enfants et de jeunes partout au pays y ont présentement droit, mais n'en bénéficient pas. Il est important de passer le mot pour faire en sorte que le plus de jeunes possible aient accès à ces mesures financières.

Parallèlement, nous continuons de prendre des mesures pour rendre l'éducation postsecondaire plus abordable. Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants aide les étudiants moins bien nantis en leur accordant des bourses canadiennes pour étudiants, qui n'ont pas à être remboursées, ainsi que des prêts d'études canadiens, qui sont sans intérêt, et en leur donnant aussi accès au Programme d'aide au remboursement.

En cette Semaine de l'épargne-études, les partenaires communautaires unissent leurs efforts pour aider les Canadiens à en apprendre plus sur les avantages de l'épargne-études afin que les études postsecondaires deviennent une réelle possibilité pour leurs enfants. Je vous invite à en apprendre plus sur les avantages d'épargner pour l'avenir, dès maintenant. »

