OTTAWA, ON, le 17 juin 2022 /CNW/ - Femmes et Égalité des genres Canada

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

Ce dimanche, nous célébrerons l'avancement du gouvernement du Canada en matière de protection des personnes transgenres et de genres divers. Le 19 juin 2017, le gouverneur général a promulgué le projet de loi C-16, modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel. Les modifications établissent l'autorité juridique nécessaire pour lutter contre la discrimination fondée sur l'identité de genre et l'expression de genre.

Cet anniversaire nous rappelle que depuis des générations, les personnes transgenres et de genres divers au Canada sont victimes de discrimination, de violence et de harcèlement. Cela a empêché de nombreuses personnes de participer pleinement et de contribuer de manière égale aux communautés partout au pays. Par conséquent, les personnes transgenres et d'identités de genre diverses font partie des groupes les plus vulnérables de la société.

Depuis l'adoption du projet de loi C-16, la Loi canadienne sur les droits de la personne a explicitement interdit la discrimination fondée sur l'identité de genre et l'expression de genre. Le projet de loi a également ajouté l'expression « identité ou expression de genre » aux articles du Code criminel liés à la propagande haineuse et à la détermination de la peine (article 318 et article 718.2, respectivement).

Toute personne vivant au Canada a le droit d'être traitée équitablement et avec respect. C'est ce que démontre le projet de loi C-16. La diversité est notre force, et veiller à ce qu'elle soit préservée et valorisée est essentiel pour édifier une société plus inclusive et égale pour toutes et tous. En cet anniversaire important, et au quotidien, j'encourage tout le monde à promouvoir la diversité, l'inclusion et l'égalité.

