TORONTO, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Wade Oosterman, président de Bell Média, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Puisque Meta poursuit son plan de bloquer le contenu des nouvelles canadiennes sur ses plateformes numériques, nous suspendons immédiatement notre publicité sur Facebook et Instagram.

Comme de nombreux Canadiens, nous sommes préoccupés par la décision de Meta de bloquer les liens de nos organismes de presse et des conséquences de cette décision sur les Canadiens et ceux qui résident ou travaillent ici. Tous devraient pouvoir compter sur des informations indépendantes et fiables, issues de sources canadiennes.

La Loi sur les nouvelles en ligne fournira le cadre adéquat à des négociations équitables pour garantir l'accès à de l'information de qualité avec une perspective canadienne, un élément essentiel pour notre démocratie.

Les Canadiens peuvent se garder informés et partager les nouvelles qui les touchent, que ce soit sur leur région ou sur le monde, en téléchargeant les applications de nouvelles de Bell Média et en continuant à visiter nos sites Web, comme CTVNews.ca , CP24.com et noovo.info . »

