OTTAWA, ON, le 17 nov. 2020 /CNW/ - M. Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, a fait la déclaration suivante à la veille des réunions prévues avec des représentants fédéraux la semaine prochaine pour réitérer nos demandes de financement essentiel.

« Au cours de la dernière décennie, les membres de la GRC ont connu des défis nouveaux et imprévus qui ont tous été exacerbés par les risques et la nouvelle réalité de la COVID-19. Malgré des années de compressions importantes, la demande de services de police qui vont au-delà de la prévention du crime et de l'application de la loi est plus grande que jamais.

Dans notre mémoire prébudgétaire fédéral de 2021 présenté en août au Comité permanent des finances, nous avons soumis les demandes suivantes au gouvernement :



investir 190 millions de dollars pour accroître la capacité de formation à l'École de la Gendarmerie royale afin de combler les postes vacants et de réduire l'arriéré en raison des répercussions de la COVID-19;

investir 40 millions de dollars pour accélérer le remplacement des pistolets de service utilisés à la GRC, vieux de 25 ans et dangereux, dans le cadre du programme de remplacement des pistolets de la GRC;

investir 50 millions de dollars pour doter de caméras corporelles nos membres d'améliorer leur sécurité et celle de ceux qu'ils servent.

La Fédération de la police nationale est d'avis que le gouvernement fédéral doit s'attaquer à ces défis urgents afin d'assurer assurer la sécurité continue du grand public et de nos membres. Nous avons hâte de discuter de ces questions importantes la semaine prochaine, lors de nos premières réunions virtuelles avec de nombreux représentants fédéraux. »

À propos de la Fédération de la police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée à l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de première ligne de la GRC en service au Canada et à l'étranger. Les membres de son conseil national d'administration ont été désignés au début de 2020. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en négociant sa première convention collective pour les agents de la GRC dans le but d'accroître les ressources, d'améliorer le matériel et la formation et d'obtenir un financement additionnel pour nos membres qui ont été victimes d'un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

Pour en savoir davantage, consultez le https://npf-fpn.com/fr/.

